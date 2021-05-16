高超音速武器成為中美俄等大國競相研發的新軍備。美國陸軍首次披露研發中的「遠程高超音速導彈武器」（LRHW），射程超過2,775公里。有報道指，解放軍如武力攻台，LRHW將可在美軍關島基地發射，直接攻擊2,500公里外的解放軍，助台灣「解圍」。

美國軍事新聞網站《防衞突發新聞》（Breaking Defense） 日前報道，多年來對LRHW細節保持沉默的美國陸軍，其發言人首次透露LRHW的射程遠超過2,775公里。據稱，美國各軍種高層針對高超音速計劃進行協調後，才首度鬆口提供LRHW的相關數據。

美國陸軍目前裝備的「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）短程彈道導彈射程只有300公里。

報道指出，LRHW的長射程，代表台海一旦爆發衝突，解放軍攻擊台灣，美國的亞太盟友又拒絕美軍使用對方領土或領空時，美國陸軍可以在距台灣2,500公里外的關島發射LRHW，攻擊包圍台北的解放軍。

報道又指，美國海軍研製的高超音速導彈也使用相同的核心導彈和助推滑翔載具，如果「陸軍的LRHW射程能到2,775公里，海軍肯定也行」。

報道解釋，相較於陸軍的車載發射器，海軍艦射與戰略轟炸機的機動性無疑更高，能在國際水域與空域中發射，不用考慮盟國態度；不過，陸基發射器的優點在於成本更低，且可利用地形躲避對手的攻擊，這在海洋與空中無法達到。海軍戰艦則具有在海上四處游弋，機動性能明顯強於陸軍導彈。

據此前美國軍工巨擘洛克希德馬丁公司公佈的資料，完整的LRHW導彈系統，是由一個大型火箭助推器和一具無動力高超音速助推滑翔飛行器組成而成。火箭用來將錐形滑翔飛行器，提升到其所需要的速度和高度，然後飛行器與推進器分離，以高超音速奔向目標。

載具方面，則由經改裝的40噸級M870板車，搭載4聯裝垂直發射系統（TEL），射控由另一輛指揮車負責。

高超音速助推滑翔飛行器具有高度的可操作性，能夠在敵方防空與反導彈系統射程外發射，能在數分鐘內打擊全球任一目標。速度和機動能力的結合讓對手很難發現和跟蹤這些武器，更不用說試圖防禦攔截，令它成為打擊敵方嚴密佈防的高價值目標的理想選項。

美陸軍目標在2023會計年度前獲得首部遠程高超音速武器原型。

美國空軍方面，去年宣佈放棄其「高超音速常規打擊武器」（HCSW）專案，轉而支持AGM-183A「空射型快速反應武器」（ARRW），這種高超音速導彈使用的是楔形助推滑翔飛行器。

美國在高超音速武器研發方面，較中國及俄羅斯落後。中國已在2014年進行首次高超音速導彈試驗，俄羅斯則在2016年首次進行高超音速滑翔載具試驗。

中共在2019年建政70年的閱兵中，曾經展示高超音速滑翔載具的東風-17彈道導彈，外界估計其極速達10倍音速。俄國在2018年已裝備空射的「匕首」高超音速導彈，據報，該導彈速度達10倍音速，射程2,000公里。另外，俄國準備在2022年部署9倍音速，射程約1,000公里的「鋯石」系列高超音速反艦導彈。

而美國的LRHW則估計只有5倍音速。

新頭殼／環球網／《自由時報》／《蘋果》資料室

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