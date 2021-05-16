今日為台灣疫情大爆發後首個上課及上班日，不少家長要求雙北學校停課或採取遙距教學。台灣行政院長蘇貞昌昨表示，如有學生因疫情考量請假，校方應予同意。此外，台灣行政院宣佈於雙北地區工作的公務員可採彈性上下班時間，以分散人潮。

在校需全程戴口罩

蘇貞昌昨召開國中小防疫會議時發表上述消息，並指有關請假申請不應列入出席率，學生不會因此扣分，台教育部較早前亦有類似說法。此外，當局早前已向全台學校發通報指，所有教職員及學生在校需全程戴上口罩。

台北及新北昨宣佈，國中三年級及高中三年級學生的課程因已結束，故今日起可採遙距教學，不用到校上課。此外，位於疫情重災區台北萬華區的四間小學，自今日起需停課一周。據教育部統計，全台目前已有至少58間大學和41間專技院校今日起採取遙距教學。

台灣行政院人事行政總處昨表示，因應雙北地區已提升為三級警戒區，為避免公共交通工具集中大量上下班人潮，於雙北地區上班的公務員從今日至本月28日，可採彈性時間上下班，其上班時間為上午7時半至10時，下班時間則為下午4時半至7時。台灣中央流行疫情指揮中心昨要求各企業落實疫情期間的營運指引，包括異地辦公或在家上班機制、辦公室內員工保持適當間距等。

台灣蘋果新聞網/中央社