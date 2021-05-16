【本報訊】「嚟咗30幾萬劑咋，之前每日只得千幾人打，噚日（15日）激增至3萬幾人打，𠵱家限定畀返老人家同醫護人員打先。」台灣疫情升溫，面對當地疫苗不足，有移民台北的港人阿Joe表示，身邊許多港人朋友對台防疫工作有信心，沒人計劃回港打疫苗。港人林先生則表示，當地搶購物資的情況昨日已不復見。

對台政府有信心

台北作為疫情重災區之一，港人阿Joe表示自己早前已自費接種阿斯利康，何時打第二針仍是未知之數，「醫生話第一針都有七成保護，都係讓老人、醫護人員打先」。雖然台灣疫苗量供應不足，但他和港人朋友對政府防疫有信心，回港打的話要隔離，成本太高。台灣現有2,351萬人口，至今透過多種管道洽購近2,000萬劑疫苗，包括全球疫苗取得機制（COVAX）約476萬劑、牛津阿斯利康疫苗1,000萬劑以及莫德納505萬劑，但目前只有兩批、約31萬劑阿斯利康疫苗到貨，首批抵台的11.7萬劑疫苗有效期至6月底；第二批4月抵台的19.2萬劑疫苗，有效期卻是5月底。

至今仍未接種疫苗、現居淡水的港人林先生指不急於接種。他說，每逢周末及周日民眾最愛的淡水海邊及老街，在疫情進一步升温後，昨日明顯比疫前冷清，不少店舖關門停業，但仍有市民到海邊吹海風。有餐廳如常營業，用隔板分隔客人。市面物資供應基本充足，不見搶購潮。有便利店貼出消毒藥水沽清，但仍有口罩售賣，不過不少店舖都要實名登記。