台灣《蘋果日報》第一代編採人員施先生（化名）憶述，《台蘋》從創刊以來不斷打破台灣媒體的常規，例如此前除非有重大突發新聞，否則報紙只會拿嚴肅的政治題材做A1（頭版），「當時的報紙也是為政治服務，《台蘋》則只要是老百姓有感覺或是不高興的，即使是讀者投訴也會拿來做A1」。《台蘋》又首創投訴版，其他媒體根本不會管讀者的投訴，而且不論甚麼題材只要是事實和有新聞價值便敢報道，「即使惹廣告商不高興也不理會」。

對於紙本停刊，施先生心情矛盾，「經營環境不好，去年已有傳聞會停印」，加上壹傳媒創辦人黎智英備受香港政府打壓及囚禁，所以同事對停印也心中有數。但他不甘地說，高層作出重大決定時未有與前線商量，「像訂閱制便毀掉了《台蘋》的PV（點閱率），原本每日有逾3,000萬PV，最差時跌剩600萬」，即使最終取消訂閱制，但大量讀者已改投其他數碼媒體，「現在PV只回升至約1,000萬，怎拿廣告？」施先生又指，台灣其他紙媒只售10元新台幣，較《台蘋》便宜一半外，還不時搞抽獎催谷銷路，但《台蘋》未有跟隨，對徹底改變台灣媒體生態的《台蘋》在這樣的情況下結束十分難過。

為港自由感慨萬千

《台蘋》資深員工建勳發表感言說：「看到香港這兩年情勢變化之大，過去香港為傲的自由開放，現今成為隨意被政權落人刑責的罪狀，實在是感慨萬千，所以，心裏一直都覺得，還能做甚麼就該做甚麼。而看到各位仍然每天努力在高壓的氛圍裏，關心自由民主及說真話傳真相，我是非常敬佩各位的。」