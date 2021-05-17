台灣疫情嚴重，今（17日）更錄得破紀錄數字，單日確診新增333宗。即使大多數市民表示會在意副作用，但仍然願意去各大醫院、診療所打阿斯利康（AZ）疫苗，但台灣衞福部指目前只剩下5萬多劑疫苗，需要緊急再向外國購買，並優先分發給疫情嚴峻的相關區域。據知，台東縣衞生局評估縣內AZ疫苗施打需求，向中央政府申請260瓶疫苗，卻只獲發20瓶。

台東縣衞生局長黃明恩指，台東縣內各醫療院只有61瓶AZ疫苗可提供，加上本周中央政府獲發的20瓶，可為約810人作疫苗接種，會優先為高風險群組接種。黃表示，6月上旬將有新一批疫苗由外國運抵，到時必定努力向中央政府爭取，開放預約接種。

台北榮民總醫院台東分院今天（17日）正式為市民接種AZ疫苗，但卻遇上疫苗供貨緊張，院方為維持醫院服務，臨時決定優先讓院內醫護人員施打，只好一早向預約民眾致歉，大部份民眾表示，尊重院方決定。

據了解，榮總台東分院目前已有357人預約，直至6月初已滿額；榮總台東分院表示，目前該院醫事人員接種率為21％。

台東雖然仍然零確診，但屬以觀光為主的縣市，難免當地人會擔心被遊客感染的風險，特別逢周六日假期，總有外地遊客前來遊覽。台東縣衞生局指出，雖由上周起，台東縣接種AZ疫苗的人數激增，但自開放疫苗接種以來，只有約700人接受注射，以台東總人口20萬人計算，普及率相當低。

而原本先前華航機組人員陸續傳出確診，為加速機組員疫苗施打效率，中央流行疫情指揮中心規劃由醫護進駐華航園區設疫苗接種站，但據台灣《蘋果新聞網》報道，因台灣疫情突然暴升，醫療人員及疫苗資源均極為緊縮，故今（17日）午後或停止機組人員的接種，原本預約的人亦會被取消。

台灣《蘋果新聞網》

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