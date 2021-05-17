台灣《蘋果日報》今日（17日）發刊最後一次紙刊，18日起停刊。看了18年的報紙今日畫下句號，讓不少網民在PTT上留言感慨，憶起「網路（網絡）媒體不發達、智慧型手機（智能手機）還沒出現的年代，《蘋果日報》還是替很多弱勢發聲」，隨即有不少人回帖表示，今日專程到便利店買最後一期《台蘋》，留為紀念。

《台蘋》2003年5月2日在台灣發行第一份報紙後，開啟了台灣四大報的時代，日前卻宣佈將於18日停刊。一名網民今早在PTT發文表示，剛剛收到《台蘋》最後一天的紙本報紙，心中充滿感慨：「我印象最深刻的《蘋果》，是當年王建民跨頭版的《蘋果》，對你來說，《蘋果日報》有難忘的回憶嗎？」

這一問，引來許多網民留言：「一堆經典圖」、「剛超商（便利店）店員也立馬刷惹一份，剛好兩份」、「今日我最美真的是經典」、「剛剛進超商最後一期順手拿惹，作紀念」、「當年剛開始發行的時候有在火車站送蘋果，我有拿到」、「小時候最愛看蘋果，內容多也很詳細」、「對蘋果動畫示意圖印象深刻」。有網民則對《台蘋》道別：「珍重再見。」

《台蘋》今日刊登了一封給讀者的公開信，感謝讀者18年來的支持，也和讀者相約，「我們在網上的《蘋果新聞網》再相見」。雖然紙本不再，但對讀者的承諾不變，堅實的採訪團隊將會更強化《蘋果新聞網》。《蘋果》的精神不會打折，只會更挺直腰桿，以最好的報道回報支持的讀者。

三立新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）