上星期發生幾宗對香港傳媒尤其是《蘋果日報》猶關生死的大事。

保安局宣佈凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司股份，以及其名下三間公司本地銀行戶口的財產，總值逾3.5億元。雖然壹傳媒行政總裁張劍虹表示，被凍結的是黎智英公司股份及其私人公司戶口，與壹傳媒集團戶口無關，強調絕不影響集團資金及運作，而翌日《蘋果日報》亦如常出版，但一般相信這是新一波針對《蘋果》施壓行動，除非《蘋果》主動執笠，否則各種動作陸續有來。

事實上，《蘋果》的日子絕不好過。除了政治打壓，本身財政壓力也很大，集團旗下的《台灣蘋果日報》就因虧損嚴重而停止出版實體報紙。此外，警務處處長鄧炳強近日多番不點名指摘《蘋果》涉嫌刊登假新聞，林鄭也表明政府正研究訂立《假新聞法》，政府手上又添一道對付傳媒「大殺傷力武器」，而《蘋果》應是首當其衝。

當然，城門失火必殃及池魚，《假新聞法》絕不僅針對《蘋果》。網媒《852郵報》就決定遣散全部6名員工，剩下總編輯兼創辨人游清源以一人公司運作。他指財力不足是主因，但導火線是《假新聞法》，「我主要做評論，一人營運可以避免同事面對假新聞法受無妄之災，搞到我冇乜所謂，（不想）搞到同事。」

香港新聞界風聲鶴唳、《蘋果日報》風雨飄搖，正是北京當局力推一國一制的結果，這委實令人欷歔。早在八十年代初，習近平父親習仲勛擔任中央書記處常務書記、全國人大副委員長兼法制委員會主任時，就提議訂立《不同意見保護法》。現任全國人大法工委研究室主任高鍇去年撰文透露，當年他以秘書身份跟習老有很多接觸，見證習老很想推動此法，「任何人都應當有發表不同意見的權利。不只是人民代表……不給刑罰，還有批鬥、禁閉、降職降薪、調離、開除等等處分等着呢。我說的保護，是指保護不同意見者的一切權利，不受刑罰，也不受其他處分，這樣才能讓人暢所欲言。」

前中共總書記趙紫陽秘書鮑彤近日的說法也印證此說，引述習老稱立法保護異見能解決中國一切問題：「大家也心情愉快了，也沒有恐懼了，政府言路也開通了，民情也能上達了，領導也不會昏頭昏腦了，我看中國政治就清明了。」

如此開明、極具現代政治思維的構想，最後卻無疾而終，否則中國言論環境也不會倒退到文革時代，香港新聞自由該也不會陷入瀕死邊緣！

資深傳媒人

潘小濤

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