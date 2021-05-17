兩岸疫情最新數字：大陸昨（16日）新增25宗確診個案，其中5宗為本地感染個案，分別是遼寧3宗、安徽2宗，其餘20宗則為境外輸入病例，分別為浙江8宗、上海6宗、廣東4宗，以及湖南和四川各1宗。另外新增17宗無症狀感染個案，均為境外輸入個案。大陸累計確診病例90,872宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,682宗，死亡個案12宗。

持續爆發疫情的安徽六安巿，昨再新增2宗本土確診個案。2名病患都是女性，涉及同一間「愛慕影樓」。其中32歲姓楊的女患者是兒童攝影藝術館工作人員，經常去涉事影樓。另一名21歲姓張的女患者，則曾於5月8日到愛慕影樓拍攝婚紗照。目前2人已在六安市人民醫院隔離救治，病情穩定。

經專家研究，六安市疫情防控應急綜合指揮部決定：自昨日起，將六安市裕安區恆大御景灣小區3期、裕安區固鎮鎮財富大街大艮頭小區、金安區梧桐嘉苑小區、金安區清水河畔小區1期由低風險地區調整為中風險地區，其他地區風險等級不變。

而在同省合肥巿近日也出現確診個案，當地疫情防控應急指揮部明確要求，全市所有藥房在實體店及網上銷售退燒、抗病毒、抗生素、鎮咳與止瀉等藥物時，要嚴格執行實名登記，並及時上傳藥品和購買者的相關訊息。同時合肥市政府要求嚴格執行首診負責制，全市的30家「發熱門診」、106家哨點不得拒診、拒收發熱等疑似患者，一律留院觀察。當局又要求還要求篩查今年五一以來有敏感地區旅居史、接觸史人員，詳細詢問流行病學史，發現異常應立即報告。

此外，在遼寧省營口市鮁魚圈區有多人確診，省疫情防控總指揮部辦公室指，經調查後，發現有官員存在未對首宗確診個案落實責任及監管履職不力等問題，決定對16名官員追究責任，其中3人被免職，包括鮁魚圈區政府原副區長李紅陽、鮁魚圈區衞生健康局醫政科原科長孫兆權，以及鮁魚圈區原衞生健康監督執法中心主任戚忠利。

澎湃新聞

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