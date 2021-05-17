台灣本土持續延燒，甚至連醫院都發生院內感染個案，新北市亞東醫院今天（17日）證實，有7名確診個案，感染源頭相信是一名於5月10日入院、曾到萬華茶藝館的新北市居民，而受感染的都是同房病人及病人的照顧者，未發現有醫護人員受感染。有台灣專家呼籲應成立專責醫院，分散醫院的醫療負擔。

亞東醫院今表示，該院於5月10日由急症室收治一名新北市居民，住院後於12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，立即進行核酸檢測，14日確診為陽性個案，立即將該個案轉入負壓隔離病房，同時擴大採檢同病房病患與接觸照顧者，目前確認1位看護、1位家屬、4位患者受到感染。而與此案相關的所有醫護人員初步篩檢，皆為陰性，今日進行第二次檢測，而環境採檢50件亦為陰性。

亞東醫院感染科主任楊家瑞表示，因應院內疫情，目前該院已清空部份病房，供隔離與檢疫之用。新北衞生局則指亞東醫院的病房以分艙分流收治、只出不進的方式管控，醫院至今維持正常運作，減少門診人手，衞生局亦會檢視醫療人力需求，協助進行統籌調度。

新北巿長侯友宜表示，目前已掌握亞東醫院爆疫的情況，病者被隔離，密切接觸者亦已接受檢測接，院內同時做好清潔和消毒，呼籲民眾不用擔心。

台灣已陸續有4家醫院出現感染事件，台灣大學醫學院兒童醫院院長、兒童感染科主任黃立民表示，當有多家醫院爆發感染事件，代表社區感染的情況已經很嚴重，建議現階段可將部份醫院病房全清空，變為專責醫院，減輕其他醫療院所的沉重負擔。

他又建議可以選定過去有類似經驗的應變醫院，例如和平醫院、松山醫院等作為專責應變醫院。但由於這兩間醫院目前也早已成為疫區，現階段指揮中心要求各衞生局應盤點省立或市立醫院等小規模醫院，作為專責醫院的地點。

台灣《蘋果新聞網》

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