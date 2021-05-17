台灣《蘋果日報》今天（17日）出刊最後一份報紙，不少讀者都感到可惜，雖然台灣目前疫情嚴重，但清晨仍有讀者外出購買最後一期紙本《台蘋》。《蘋果》特約記者在台北街頭進行街訪，有忠實讀者大讚《台蘋》報道中立，對於停印紙本感到可惜。

記者清晨5時許在台北公館商圈附近走訪多間便利店和報攤，看見送報員準時將報紙送到便利店，不過，每間店今日銷售的《台蘋》數量不多，大約只有6至8份。

台北現時疫情嚴重，政府呼籲民眾非必要不要外出，但亦有《台蘋》忠實讀者外出購買報紙，其中王女士表示，從《台蘋》2003年創刊至今一直都有購買，以前是訂閱，現在則會每天出街買。她又表示，弟弟和母親也是鐵粉，「我媽媽83歲了，她每天都要看《台蘋》」。

王女士讚賞《台蘋》新聞報道比較快、中肯、誠實、不會隱瞞，而且「彩色，字又大」。她對報紙停刊感可惜，之後亦會繼續看網絡版，也會買其他的報紙。

另一位巿民胡先生則說，在《台蘋》剛創刊時，覺得報紙比較着重八卦新聞，所以沒有購買，但後來卻欣賞《台蘋》的報道：「台灣的報紙都比較有色彩（政治立場），像《聯合》、《中時》、《自由》，沒有一個比較中立的報紙，《蘋果日報》相對比較中立。」

雖然《台蘋》仍然會在網上營運，但胡先生認為，對一些年紀大的人，長文章在屏幕上看不方便，也不習慣，所以他個人比較喜歡紙本，他日後亦會購買其他的報章：「沒有辦法，當作消遣。」

《蘋果》特約記者

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