南韓女店員遭比利時駐韓大使的中國籍夫人掌摑而引發的外交風波，至今仍然餘波未了，韓媒透露，涉案的大使夫人、太極高手相雪秋已因涉嫌襲擊被立案調查，但她將使用外交豁免權，以避免遭到刑事指控。

據《韓聯社》報道，位在首爾市中心的龍山區警察局昨（16日）表示，相雪秋將在此案件中行使外交豁免權，避免遭刑事指控。

比利時駐南韓大使曾代這位「國產」夫人道歉，對於妻子涉及此事「真心的感到遺憾」，但遇襲女店員的丈夫批評大使的道歉「缺乏誠意」，指不是大使夫人親自道歉，他們不會接受。而相秋雪及後亦傳出因中風住院，4月23日出院。大使曾向韓方表示妻子會配合警方調查。

然而大使夫人確定不放棄外交豁免權，將可免於刑責的消息一出，引發南韓人不滿，警方亦向媒體透露，因比利時大使館14日稱將為大使夫人相雪秋保留外交豁免權，故不再追究此案。

上月，相雪秋被爆在一間服飾店購物，被店員誤會偷竊，儘管證實她清白，店員也已向相雪秋道歉，但她心有不甘，跟店員理論，甚至動手掌摑，事件在南韓社會引起議論。

南韓是維也納公約（Vienna Convention）的簽署國，這項公約賦予被正式認可的外交官及其家人豁免刑事起訴的權利，而外交人員在韓以豁免權免於私人糾紛刑責已不是首次。據《韓國先驅報》報道，包括今年3月蘇丹駐韓外交官在首爾江南追撞計程車後逃逸，以及去年盧安達外交官酒駕等，都以豁免權免罰。種種事件令南韓人開始質疑非執行公務期間發生案件，適用豁免權的合理性。

《韓聯社》/《韓國先驅報》/蘋果資料室

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