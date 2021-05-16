台海局勢日漸升溫，美國之音前日引述軍事專家分析指，在中共中央軍委主席習近平今年簽署命令後，列出四個軍事訓練轉變目標，使大陸對台灣本島原採取的「聯合登島作戰」，可能自2025年起明顯改變，至2035年轉型為「岸對岸登陸」。

雖然目前普遍軍事專家認為「武力攻台」對大陸而言不大實際，但隨着解放軍訓練轉型，聯合戰力將會出現新的面貌，犯台方式也將隨之改變。習近平今年簽署命令，要求軍事訓練四大轉變。

台灣資深媒體人兼軍事評論員亓樂義指出，解放軍的「當面對手」是台灣，現在解放軍不再是要當面打贏對手，而是朝着制衡美國，讓其不敢或無法介入台海的方向努力。他補充指，解放軍目前尚無奪島能力，未來中共犯台將是以主動設計戰爭，聯合作戰為特點，並且融入人工智慧的技術，特別是海空無人作戰系統，有人跟無人的協同作戰會變成對台作戰的新的樣式，同時要制衡美國，使其無法干涉台灣問題。

美研超遠程武器援台

不過，據美國軍事新聞網站《防衞突發新聞》 日前報道，美國陸軍首次披露研發中的「遠程高超音速導彈武器」（LRHW），射程超過2,775公里。報道指，若解放軍武力攻台，LRHW將可在美軍關島基地發射，直接攻擊2,500公里外的解放軍，助台灣「解圍」。

美國之音