中澳兩國關係越趨緊張，對於中國經常武力恐嚇台灣及干預香港自治，激起澳洲持續關注印太地區形勢，據《澳洲人報》（The Australian）17日報道，新南威爾斯省環境部長基恩（Matt Kean）認為，中共的行為「已對我們的價值觀和生活方式帶來挑戰」，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）應該清楚表態支持台灣和香港。

基恩指出，當中共政府對國際法和人權造成威脅時，澳洲應堅定表達反對的聲音，認為要與尋求自由的人站在一起，「我們應該捍衞台灣人和香港人的自由」。他覺得要給予台灣人和香港人同樣的支持，認為這兩個地方的人民所追求的理念，正正就是澳洲所追求的。

《澳洲人報》指出，澳洲的外交政策是接受「香港保持高度自主之下由中國統治」，但在中共政府強推港區國安法後，澳洲政府隨即批評中國「清楚違反」（a clear breach）了「一國兩制」。

基恩強調，「當有人侵犯到我們的自由和民主時」同屬自由黨陣營的澳洲政府應該挺身而出，清楚地表達立場，認為自由民主社會不單只是為了保障個人自由，更是為了整體繁榮和安全。對此，自由黨必須「真誠地貫徹自己的原則」，挺身面對隨著「自由價值受到威脅」所帶來的挑戰。

《澳洲人報》

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