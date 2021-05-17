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追擊馬雲｜要斬草除根？ 湖畔大學被「除名」片瘋傳 惹封校揣測

56分鐘前

想要斬草除根？阿里巴巴創辦人馬雲受到的打壓似乎未完，其創辦的商學院校浙江湖畔大學繼之前受壓暫停收新生去年底遭被官方叫停的湖畔大學雲南分校計劃，如今又傳出疑似被「封校」消息。昨（16日），內地網上流傳一段影片，顯示一名工人正在將刻在石頭上的「湖畔大學」四隻字，逐一抹去，引起網民熱議及揣測。

從片段所見，拍攝地點正是位於杭州西湖浴鵠灣的湖畔大學，一名工人正用電動磨盤，逐一抹去該校一塊長達十多公尺的大石上所鐫刻的「湖畔大學」4字。影片引發網民熱議，有人嘆謂：「創辦湖畔大學時，馬雲說阿里巴巴要活到102歲，湖畔大學要辦300年，現在才幾年？」有人就嘲諷馬雲並不是在辦大學，只是在搞小團體，是想「佔山為王」，認為湖畔大學的「消失」，對馬雲可能是最好的一種解脫。

一名經濟學者大膽地在微博批評：「湖畔大學的關閉，反映了教育系統對於多元化的敵視和排斥。甚麼都整齊一律，如何創新？那就只剩下學習外國了；可是你們又那麼敵視外國，究竟要幹啥？還說要「建設創新型國家」，要搞「雙一流」，這樣自相矛盾，很好玩嗎？……整個中國大學合併為一所，倒能節約行政開支！不妨考慮考慮這個主意吧！」

有內地媒體就猜測，起因是國家要求所有的民辦機構不得使用大學兩個字。日前內地政府頒佈，就算是民辦大學，都必須接受教育部門的監管，向畢業生頒發的學歷和證書都需得到國家認可。有指「湖畔大學」將改名「湖畔創業研究中心」，繼續招生營運。

而「湖畔大學」官方微博上的名字就改為「湖畔創研中心」，對於是否改名或是停止營運的消息沒有作任何回應。據新加坡《聯合早報》透露，校方已經暫停原定3月底開始的一年級課程，目前尚不清楚新生入學報名何時進行，但現在學生的課程繼續，更稱學校不會永久關閉。

不過，湖畔大學本來就並非中國教育部轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織。它創辦於2015年3月，由內地企業家和學者柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒共同發起創辦，由獲得內地首富稱號的馬雲擔任首任校長。湖畔大學因其只有4.07%的低取錄率，加上學員必須是創業3年以上的創業者，被指奉行精英主義。

確實近年從湖畔大學「畢業」的有名企業家很多，如車和家創始人李想、水滴籌創始人沈鵬，也有知名的些網紅、明星，如雪梨和胡彥斌等，而這些人都被外界稱為「馬雲信徒」。有外媒認為，這是北京無法容忍的事，擔心學生們都會成為馬雲的「子弟兵」，成為產業中的壟斷力量外，還具有與中央討價還價的籌碼。

本月14日，中共再頒《民辦教育促進法實施條例》的新版本，規定中共黨組織要「參與並監督」各私校重大決策，令人不禁猜測北京政府有意想將「馬雲信徒」全面「改姓黨」，亦因而有上述的改名後繼續營運的傳言。

其實由去年馬雲因公開言論得罪北京政府後，就遭到一連串的追撃，首先是螞蟻金服在臨近上市前被當局叫停，其後阿里巴巴又遭到巨額重罰182.28億元人民幣（約216億港元），馬雲曾一度人間蒸發，湖畔大學也被傳出停止招生，直到最近，馬雲終於一頭白髮消瘦露面，而網上亦傳出湖畔大學校名被鏟的影片。

微博／蘋果資料室

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馬雲湖畔大學湖畔創業研究中心
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