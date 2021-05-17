想要斬草除根？阿里巴巴創辦人馬雲受到的打壓似乎未完，其創辦的商學院校浙江湖畔大學繼之前受壓暫停收新生，去年底遭被官方叫停的湖畔大學雲南分校計劃，如今又傳出疑似被「封校」消息。昨（16日），內地網上流傳一段影片，顯示一名工人正在將刻在石頭上的「湖畔大學」四隻字，逐一抹去，引起網民熱議及揣測。

從片段所見，拍攝地點正是位於杭州西湖浴鵠灣的湖畔大學，一名工人正用電動磨盤，逐一抹去該校一塊長達十多公尺的大石上所鐫刻的「湖畔大學」4字。影片引發網民熱議，有人嘆謂：「創辦湖畔大學時，馬雲說阿里巴巴要活到102歲，湖畔大學要辦300年，現在才幾年？」有人就嘲諷馬雲並不是在辦大學，只是在搞小團體，是想「佔山為王」，認為湖畔大學的「消失」，對馬雲可能是最好的一種解脫。

一名經濟學者大膽地在微博批評：「湖畔大學的關閉，反映了教育系統對於多元化的敵視和排斥。甚麼都整齊一律，如何創新？那就只剩下學習外國了；可是你們又那麼敵視外國，究竟要幹啥？還說要「建設創新型國家」，要搞「雙一流」，這樣自相矛盾，很好玩嗎？……整個中國大學合併為一所，倒能節約行政開支！不妨考慮考慮這個主意吧！」

有內地媒體就猜測，起因是國家要求所有的民辦機構不得使用大學兩個字。日前內地政府頒佈，就算是民辦大學，都必須接受教育部門的監管，向畢業生頒發的學歷和證書都需得到國家認可。有指「湖畔大學」將改名「湖畔創業研究中心」，繼續招生營運。

而「湖畔大學」官方微博上的名字就改為「湖畔創研中心」，對於是否改名或是停止營運的消息沒有作任何回應。據新加坡《聯合早報》透露，校方已經暫停原定3月底開始的一年級課程，目前尚不清楚新生入學報名何時進行，但現在學生的課程繼續，更稱學校不會永久關閉。

不過，湖畔大學本來就並非中國教育部轄下的「大學」，也不是教育培訓機構，而是以民辦非企業註冊的社會組織。它創辦於2015年3月，由內地企業家和學者柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒共同發起創辦，由獲得內地首富稱號的馬雲擔任首任校長。湖畔大學因其只有4.07%的低取錄率，加上學員必須是創業3年以上的創業者，被指奉行精英主義。

確實近年從湖畔大學「畢業」的有名企業家很多，如車和家創始人李想、水滴籌創始人沈鵬，也有知名的些網紅、明星，如雪梨和胡彥斌等，而這些人都被外界稱為「馬雲信徒」。有外媒認為，這是北京無法容忍的事，擔心學生們都會成為馬雲的「子弟兵」，成為產業中的壟斷力量外，還具有與中央討價還價的籌碼。

本月14日，中共再頒《民辦教育促進法實施條例》的新版本，規定中共黨組織要「參與並監督」各私校重大決策，令人不禁猜測北京政府有意想將「馬雲信徒」全面「改姓黨」，亦因而有上述的改名後繼續營運的傳言。

其實由去年馬雲因公開言論得罪北京政府後，就遭到一連串的追撃，首先是螞蟻金服在臨近上市前被當局叫停，其後阿里巴巴又遭到巨額重罰182.28億元人民幣（約216億港元），馬雲曾一度人間蒸發，湖畔大學也被傳出停止招生，直到最近，馬雲終於一頭白髮消瘦露面，而網上亦傳出湖畔大學校名被鏟的影片。

微博／蘋果資料室

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