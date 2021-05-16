內地爆發新一波本土疫情。安徽13日爆發本土疫情後，次日蔓延至遼寧，當地確診人數和無症狀感染者不斷增加，但目前仍無法確認「零號病人」與感染源頭。對此，國家衞健委派出工作組赴遼寧指導當地疫情防控工作。

內地新增18確診

截至15日晚上7時，全國新增18宗確診個案，其中遼寧新增四宗本地感染個案（三宗營口、一宗瀋陽），其餘14宗為境外輸入病例。至昨日下午，遼寧和安徽分別新增一宗和兩宗本土確診個案。

這波感染源自何處，安徽和遼寧互相「甩鍋」。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友稱，雖然這波疫情首個病例出自安徽六安，但疫情源頭很有可能是從遼寧營口開始傳播。調查顯示，來自安徽合肥的呂姓人士，本月3日因為出現症狀在營口鱍魚圈一間基層診所求醫，自稱喉嚨痛、無發燒，當日曾吊鹽水，但診所無上報；患者幾日後搭火車經北京中轉往安徽合肥，直到13日才被確診，同日營口涉事診所的醫生被當局列為無症狀感染者。由於去年河北石家莊疫情中，基層私人診所也出現過同樣問題，營口昨起臨時關閉全區所有私人診所。

至昨日下午，遼寧瀋陽再新增一宗本土確診個案，患者83歲，是前日一名染疫男子的母親，他們一家12人早前自駕去營口鱍魚圈旅遊，結果母子確診；安徽則新增兩宗本土確診，患者分別是21歲及32歲的女性。由於疫情嚴峻，遼寧省長劉寧在省疫情防控總指揮部辦公室視像會議上表示，全省要嚴查漏洞、決不手軟。

澎湃新聞/新華社