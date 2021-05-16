曾任台灣《蘋果日報》大陸新聞中心副主任的台灣資深媒體人李志德認為，《台蘋》是台灣絕無僅有以媒體為主業的傳媒集團，相信後無來者。他謂《台蘋》在處理中國大陸新聞時突破了台媒以往過於聚焦兩岸關係的框架，全方位地報道中國，對台灣媒體產生了潛而默化的影響。

不藍不綠 不為政治游說

「在《蘋果》創刊前，台灣三大報當中，《中國時報》和《聯合報》在政治上是『統派』，統派給新聞處理帶來的影響是不把中國當作『完整的國家』來看待，在處理新聞的時候永遠只是關心兩岸關係，這個視角是非常狹隘的。」至於持「獨派」立場的《自由時報》，受箇於意識形態更幾乎不做中國新聞。李志德稱，《蘋果日報》在台創刊後，把香港新聞同行處理中國新聞的觀點帶到台灣，做到從政治、經濟、社會到文化各方面報道中國。「這與在政治上屬統派或獨派無關，而是建立較完整報道中國大陸的角度或觀念。」

「黎智英帶來非常務實的風格，在《蘋果》進入市場前，台灣三大報的政治色彩都很精楚，所有媒體都是靠着某些政黨支持者愛看，然後讓自己活下來。但我覺得《台蘋》進來後，至少在它非常有影響力的時期，它有不藍不綠的風格，面對政治人物或有政治權力的人的時候，它是非常自覺、很清楚站在監督的立場。」李志德指出，有別於以家族企業營運的三大報，報紙比較多是為其他生意負擔公關或政治游說的角色，「真正像《蘋果日報》希望透過媒體行業來賺錢的，我覺得從此大概不會再有了。」