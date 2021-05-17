台灣國家安全局（國安局）今（17日）公佈，國安局主任秘書陳進廣中將升任常務副局長。台媒分析，陳進廣為大陸事務專家，是「大陸通」，與現任局長陳明通專長相同，顯見台政府對於大陸事務具有高度關注。

陳進廣屬於政戰出身將領，2018年前軍情局長劉德良中將屆齡退伍前，一度傳出陳進廣可望接任，在當時引起情治圈討論，但最後卻前國防部長嚴德發愛將羅德民中將出任。

陳進廣歷任國安局公開情報中心主任、安全作業中心主任等職，現任國安局主任秘書，於2017年7月1日晉升為中將，他具有政大東亞所博士學歷，長期對兩岸情報有深入研究，對大陸的情勢發展相當了解。

國安局設有三位副局長，目前有文職的柯承亨及警職的胡木源，在前任副局長陳文凡中將退伍後，現由軍職的陳進廣補上空缺，但現任警界出身的胡木源即將於7月16日踏入退休年齡，屆時又將有一席副局長空缺，引發高階警界的人事變動。

國安局軍職的常務副局長一職其實懸缺已久，立法院外交及國防委員會因此提案凍結國安局首長一席年度特別費23萬台幣（下同，約6萬4千港元），以達到撙節預算。而國安局在解凍報告中指出，首長特別費方面，國安局長每月預算3萬9,700台幣（約1萬多港元）、三位副局長每月1萬9,500台幣（約5千多港元），共計117萬8千元（約32萬港元）。

中時新聞網／台灣《蘋果新聞網》

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