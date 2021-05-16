台灣疫情大爆發，過去兩天暴增387宗本土病例，其中台北市萬華區已淪為全台最大「疫區」之一，當地暗藏春色的茶藝室更成為其中一個播疫群組，再令外界關注這個龍蛇混雜、台灣最早開發的區域，特別是被指為疫情原發點的龍山寺周邊地區，包括曾以淫業聞名中外的煙花之地「華西街」，有着大量舊樓，隱藏不少如同電影《艋舺》中的幫派堂口、色情事業，再加上「識途老馬」從各方前來尋歡，「隱藏人口」數目眾多且複雜，恐淪為台灣防疫破口。台灣大學公共衞生學院教授陳秀熙向《蘋果》表示，這次疫情大爆發並不完全與萬華區是舊區、人口比較複雜有關，強調主因還是變種病毒的傳染力比以往「更強更快」。

台灣中央流行疫情指揮中心上周五公佈確診者足迹時，就包括萬華區的雲雀清茶樓和娘子小吃店。怎料，指揮中心翌日的臨時記者會便直指，當日新增的180宗本土病例，有43宗來自萬華區，指揮官陳時中還披露，該區篩檢驗出陽性的比率高達3%至10%。至昨日，新增206宗本土病例，89宗來自台北市，萬華區就佔了58宗，當中14宗又與當地茶藝室有關，消息頗令台灣人震驚。

萬華區淪為「疫區」，其實並非沒原因。當地有里長曾私下向媒體透露，恐怕有不少「隱藏人口」因為擔心身份外露，就算生病也不敢去看醫生，這批人或會成為台灣防疫的破口。

所謂「隱藏人口」，即沒有身份證或正式戶籍登記的人口，例如台灣稱為「街友」的露宿者、違反僱傭合約或逃離僱主的外籍勞工、妓女或其他弱勢族群。萬華區「隱藏人口」者眾，或許與該區屬於台灣最早發展區域有關。

萬華區舊稱「艋舺」，位於台北市西南側，因港商之利，曾盛極一時。於清朝時期，曾與台南府城、彰化鹿港並列為三大重要城市，有所謂「一府二鹿三艋舺」。正因為發展得早，萬華區免不了成為幫派堂口盤踞的地方，特別是「撈偏門」的行業大多篤信鬼神，因而龍山寺周邊地區亦成為另類娛樂場所雲集之地。

而萬華區的華西街，更曾是聞名中外的「尋花問柳」之地。早年公娼與私娼林立，直到2001年台北市全面廢娼，華西街才逐漸擺脫風化街的惡名。但近年華西街淫業死灰復燃，不少舊樓都出現「一樓多鳳」，入夜後騎樓巷弄裏，各國小姐排排企拉客，就被指恍如「八國聯軍」。

至於已成為播疫群組的萬華茶藝室，更曾被台北市前議員童仲彥形容為「酒池肉林」，當中暗藏不少春色。不少上年紀的阿伯、大叔上門光顧，醉翁之意都不在「茶」。

針對萬華區成為潛在「疫區」，台北市長柯文哲早在上周五出現萬華茶藝館播疫群組後， 已下令該區5大對象，包括4月15日以後凡到過茶藝館的工作人員與顧客、因發燒或上呼吸道症狀在當地求醫或買藥人士、因有關病狀而入院治療的當地居民、遊民、外配（台灣人的外籍配偶）與弱勢族群等，均需加強監測。

台灣環境保護局周日（16日）早上亦已派出陸軍第六兵團化學兵到萬華區消毒，當中包括74名化學兵、4架悍馬車及兩架大型消毒車，並強調使用的是已稀釋漂白劑，對人體無害。台灣《蘋果新聞網》引述一名婦人稱，「萬華（區）就是因街友不愛乾淨又不戴口罩，加上茶室環境不夠衞生，才會造成萬華確診人（數）這麼多，整個萬華都被污名化」。其後，她獲工作人員安撫才離開現場。

台灣大學公共衞生學院教授陳秀熙則表示，這次疫情大爆發，並不完全與萬華區是舊區、且人口比較複雜有關，強調主因還是變種病毒傳染力比以往「更強更快」；他又透露，由於萬華區本來屬於交通往來比較絡繹不絕的地點，病毒在這種地方更易傳播，「現時當局已採取三級警戒措施，相信很快就會把這一波傳染阻斷」。

《蘋果》記者

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