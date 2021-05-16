昨日為台北及新北提升至三級警戒後的首日，早前民眾排隊搶購物資的情況已不復見，各大超市人潮明顯銳減，有連鎖商場調整營業時間配合防疫。對於疫情恐重創台股的疑慮，台灣國安基金指，若有必要會授權國安基金進場。

國安基金或進場

台灣連鎖商場環球購物中心（Global Mall）昨宣佈，旗下七間分店將調整營業時間，包括延後一小時（早上11時半）開門及提前兩小時（晚上8時）結束營業，其他百貨公司亦有類似措施。針對搶購物資，台灣各大超市早前除對部份民生物資推行「限購令」外，也強調貨量供應充足，呼籲民眾不需過度囤積搶購，台灣經濟部則「定軍心」指台灣物資供應充足。台蘋昨早走訪台北大型超市發現，排隊結賬人潮疏落，商戶派專人在門口確認進場顧客是否已實名制登記，並噴酒精消毒。

外界憂慮疫情恐重創台股，台灣行政院長蘇貞昌昨召開財經首長會議，要求各部門掌握市場相關變化及趨勢，就金融機構正常運作、股滙市場秩序穩定、民生物資充足供應等採取必要措施。台灣國安基金執行秘書阮清華重申，會密切關注台股走勢，若有必要會召開臨時委員會，授權國安基金進場。為保障醫療資源能有效應對疫情，台灣中央流行疫情指揮中心昨公佈四大醫療應變策略，包括暫停非急迫性的檢查及手術、加強醫院員工的健康監察等。

台灣蘋果新聞網