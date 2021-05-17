台灣本地過去2日共有近400人確診，台北、新北實施第三級警戒，今日（17日）是防疫升級後的首個上班日，台鐵局台北車站站長涂維庭表示，今早的乘客都很遵守相關防疫規定，對號列車都沒有站票旅客，加上不少公司採取彈性上班時間，車站的人流量不太高，整體旅客量少了3到5成；至於在區間車，每車廂的旅客也僅佔6成，車廂內都很安靜，大多靜靜地看手機。此外，包括麥當勞在內的多間連鎖餐廳，都宣佈暫停在雙北分店的堂食服務，亦暫停開放店內洗手間。

而在捷運方面，早上8時許忠孝新生站陸續出現上班人潮，該站平時熙來攘往、人潮擁擠，但今早乘客明顯銳減，每位乘客也都戴妥口罩，謹守防疫規定，手扶梯上的乘客，也刻意與前方民眾保持防疫安全距離。

不過在巿政府站，乘搭捷運上班的人明顯較多，每當有列車埋站，乘客搭電梯時都會出現短暫人龍，但大部份乘客都有帶口罩。

捷運站為迎接上班首日亦設置許多措施，包括呼籲民眾掃描記名悠遊卡的看板，站內廣播也不時建議民眾採用流動上班方式，呼籲民眾多搭乘7時半之前、8時半之後的捷運，避開尖峯時間；台灣《蘋果新聞網》記者觀察到，民眾候車、乘車及步出站體時都減少交談，平時嘈雜的捷運站今天顯得安靜許多。

餐廳和百貨公司都採取不同的防疫措施，麥當勞宣佈，今日上午10時30分起，位於台北市、新北市麥當勞餐廳，都暫停餐廳堂食服務及暫停開放洗手間，但外賣服務則維持照常，同時會繼續採取實聯制，顧客進入餐廳前，要掃描QR code登記和量度體溫。

其他餐飲業如星巴克昨亦宣佈雙北地區門市全面只供外帶，鬍鬚張同樣雙北地區門市暫停內用，本土連鎖炸雞店頂呱呱更是宣布全台灣門市都暫停內用。

台北101購物中心今天也宣佈，即日起營業時間調整為中午12時至晚上8時，同時啟動員工分組分流上班，以便有效進行疫情管控。環球購物中心、京站時尚廣場、比漾廣場早前亦決定縮短營業時間，但新光三越、遠東百貨、SOGO百貨卻未有類似計劃，有業界人士擔心，百貨公司的專櫃員工在營業前上班，被迫擠在幾部電梯內，恐成為防疫破口，

（台灣《蘋果新聞網》）

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