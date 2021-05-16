首位因報道武漢的COVID-19疫情而被判刑的中國公民記者張展，繼早前獲比利時自由大學頒贈的言論自由榮譽獎後，再獲美國人權組織「對華援助協會」設立的2020年度「林昭自由獎」，表揚她的報道彰顯對疫情受害者的關愛，即使面對審判，她亦展現對中共強權的大無畏犧牲精神。

對華援助協會的聲明提到，在病毒肆虐之際，張展逆向而行，隻身犯難，奔赴病毒爆發中心地區武漢市，甚至武漢病毒研究所周邊，拍攝當時所看見的真實狀況，向世界展示武漢在疫情爆發初期的真實情況，最終卻被政府以「尋釁滋事罪」判處四年重刑。過程中，張展彰顯出對疫情受害者的關愛，以及對中共強權的大無畏犧牲精神，足以令全世界感動。由於張展正身陷囹圄，獎項和2.5萬元人民幣（約3萬港元）的獎金，或會交予其家人。

高智晟去年獲獎

此獎項於2018年創設，是為了紀念在文革中被批鬥至死的林昭。被提名人需具備兩個條件：一是以非暴力反對不公正和壓迫的精神，促進自由與民主、真相與和解，在當代中國為推動法治和公民社會做出工作；二是在此過程中遭受了不公正對待和迫害。去年的得獎者是內地人權律師高智晟，後者自2017年8月失蹤至今，生死不明。

中央社