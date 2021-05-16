台灣《蘋果日報》今天發行最後的紙質報，今後將轉型為純網媒。《台蘋》今刊出四版告別特刊，刊出自2003年5月2日創刊以來的多個標誌性頭版版面，指「這18年來我們陪着台灣一起走過」，又謂「雖然紙本不再，我們對讀者的承諾不變，我們堅實的採訪團隊將會更強化《蘋果新聞網》」；強調「《蘋果》的精神不會打折，只會更挺直腰桿，以最好的報道回報支持的讀者」。

壹傳媒主席葉一堅昨前往位於台北內湖區的《台蘋》總部，與《台蘋》社長陳裕鑫一同探望員工，並向《台蘋》紙本最後道別。葉受訪時以「白頭人送黑頭人」作比喻，坦言非常捨不得，「以為（《台蘋》）會長命百歲，咁我都70多歲，都諗住差唔多啦……見到同事哭成一團，感覺好難受。」

葉一堅：白頭人送黑頭人

葉笑稱，現在《台蘋》紙本停刊，最難忘的是「眾多位靚女同事」，又指見到特刊談及《台蘋》過往的報道，「依稀仍記得當時威水史」。他又稱會聽從壹傳媒集團行政總裁張劍虹的建議，日後多些回公司「壓吓場」，「𠵱家公司咁困難，盡量幫到就幫」，並寄語香港同事「可以失望，但唔好絕望」。《台蘋》資深員工Lulu亦表示，《台蘋》曾創下多個紀錄，包括開創印製號外的先河，其中蔡英文當選後手拿《蘋果》號外拍照最經典。

《台蘋》在今刊出的告別特刊感謝讀者18年來的支持：「2003年《蘋果日報》創刊當年SARS疫情爆發；2009年莫拉克風災，造成681人死亡；2010年國道3號崩塌，國道公安震驚全台；2015年復興航空墜毀於基隆河，造成43人死亡；2021年台鐵太魯閣號出軌，造成49人死亡。這些震驚與悲傷，《蘋果日報》都陪着全台度過。」

「每天的《蘋果日報》，無論是獨家直擊照片、踢爆揭弊、調查採訪等，都帶動台灣熱門話題，甚至改變公共政策，改變歷史。但今天，我們也被歷史改變。因營運上虧損持續，在非常不得已的情況下，壹傳媒集團決定台灣《蘋果日報》紙本停刊，集中資源發展蘋果新聞網。」四版特刊回顧了歷年的《台蘋》歷史性頭版，包括2004年200萬人的「牽手護台灣」活動、2007年台灣高鐵通車、2008年全球金融危機、2013年陸軍下士洪仲丘疑在服役期間受虐致死引發萬人上街、2014年的太陽花學運、2016年蔡英文當選總統、2017年同性婚姻合法化、2018年韓國瑜當選高雄市長、2019年香港反送中運動等。

帶動政策 改變歷史

特刊並回顧《台蘋》歷年的單日最高銷量，銷量前三甲的頭版都是政治新聞，最高是2012年1月15日的「689萬票vs 609萬票 馬英九連任」，銷量71.96萬份；其次是2008年3月23日的「馬英九當選總統」，銷量71.85萬份；第三名是2006年11月4日的「司法驕傲的一天（時任台灣高等法院檢察署查緝黑金行動中心檢察官）陳瑞仁起訴（陳水扁）總統夫人（吳淑珍）」，銷量67.98萬份。

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