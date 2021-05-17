台電興達電廠日前因為人為操作失誤，造成4個機組跳機、全台停電影響400萬戶。台電表示，今日中午12時54分，興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於下午2時25分排除故障及測試完成，2時29分點火重新升載併聯發電。台電後於今晚在FB發出緊急停電通知，指由於下午用電需求持續攀升，晚上7時30分負載仍達3487.2萬瓩。興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，因此將有部分地區停電。國家警報也於晚上8時15分左右傳出通知。

另外，由於水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部份地區停電。台電指，停電戶與13日下午2時40分的用戶相同，即C、D兩區，時間為晚上8時50分至9時40分，每一輪限電50分鐘，限電戶數為193萬戶。會否進行第二輪限電，需視乎電力供應平衡狀況而定。

基隆市消防局表示，目前已接獲3宗電梯受困案件，救出3人，分別為仁愛區、暖暖區、安樂區各1宗。

目前包括基隆、台中霧峰和北市內湖地區已有部份區域停電。《自由時報》則報道，高雄市鳳山等地區已於今晚7時30分開始停電。台電發言人張廷抒較早前表示，因電力負載大，「從來沒發生過這樣的情況」，台電正緊急處理中，希望在1、2個小時內能夠解決，「絕對不會持續到明天」。

內政部長徐國勇對此表示，內政部啟動停電應變機制，請民眾勿搭乘電梯，小心用路安全，由於台電系統將自動保護設備動作，晚上8時50分起將有部份地區輪流停電，內政部警政署已啟動應變機制，加強疏導交通及防範治安突發事故發生。

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