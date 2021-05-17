中國第七次全國人口普查結果於本月11日公佈，但被質疑統計數據前後矛盾、漏洞百出，包括出生及死亡等數字存在爭議，特別是去年新增人口突然比2019年增加1.5倍，65歲人口亦暴增6成，多出1千多萬「幽靈」長者，甚至根據數據，可以計算出上年的死亡人數只得27萬人這個不合理的數字。就在民眾的質疑聲中，國家統計局今宣佈，要修訂過去10年公佈的人口數字，將每年的人口數平均增加約100萬，去消除數據上的差異。

國家統計局新聞發言人付凌暉今日（17日）在國新辦的4月份國民經濟運行情況發佈會上表示，已發佈的人口普查數據和往年公佈的數據存在差異，主要原因來自於兩個數據的口徑不一樣。

他指出，非普查年份人口數據是抽樣調查推算的，所以存在調查和抽樣誤差。普查年份人口數據是全面調查獲得的，數據更加全面準確，所以世界各國都會為摸清人口狀況，而開展人口普查。而根據國際慣例，人口普查之後會對兩次普查之間的抽樣推算數據進行修訂，這將消除目前抽樣推算的數據和人口普查獲得的新數據之間的差異。

付凌暉又透露，部份年份的人口數改動，其中在2016年，原公佈的出生人口數是1,786萬人，根據普查分年齡人口數據修訂後，出生人口為1,883萬人，增加97萬人；2017年，原公佈的出生人口數據是1,723萬人，修訂後為1,765萬人，增加42萬人。

「兩次普查間對應的相關年份出生人口，平均每年要修訂增加大概100萬人左右。」付凌暉說。

澎湃新聞

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