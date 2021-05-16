上海一名女子近日在街市買西瓜吃，卻因入口後覺得太甜，「甜到不正常」，懷疑西瓜加了糖精而報警，不過警方最後未有受理。涉事水果檔的湯姓老闆解釋，今年天氣炎熱且雨少，導致西瓜甜度增加。事件引起網民熱議，有留言批評女事主「濫用警力」，但亦有人質疑：「這應該是年度最佳西瓜廣告」。

事發於上周二（11日），網上片段見女事主當日在一間水果檔前打電話報警，稱「我在菜市場買的西瓜，他（老闆）這個西瓜有問題，吃了挺甜挺甜的，像糖精放在裏面一樣的。我跟他說，他說讓我去檢測，我會為了個西瓜去檢測嗎？」警方最終未有受理。

湯老闆事後解釋：「今年的天氣比較熱，雨水比較少，所以導致西瓜甜度增加，會比較甜，這是正常的……（我）找路過的人品嚐了一下後，都說『（西瓜）沒有問題』，她（女事主）就回去了。」

事件引起不少網民熱議，有留言批評女事主濫用警方資源，「請正確使用110，把資源留給真正需要的人」、「吃飽了撐的，根本浪費警力」；不過亦有人表示，「阿姨注重食品安全沒有甚麼問題，並不可笑」。另有網民質疑事件是炒作，「這應該是年度最佳的西瓜廣告」、「請問是在哪裏買到的？我馬上去買！」

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