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天下圍中｜法軍首登日參加聯合演習 軍艦取道台海 學者：回應中國挑釁

12分鐘前
法國首次派軍隊到日本，與美國舉行三國聯合軍演。（互聯網）

印太局勢持續緊張，中美角力繼續下，法國軍隊上周五（14日）至昨日，派出龐大軍艦戰鬥群，首次到日本境內與日本陸上自衞隊及美國海軍舉行陸上聯合軍演，當中，法軍一艘軍艦取道台海抵達日本。法國海軍參謀長之前表明，此行是要向中國釋出訊號，呼籲尊重國際法。日本有學者指，歐洲在區內的活動將越趨頻繁，以回應中國的崛起及挑釁。

報道指，這場史無前例的聯合演習，顯示了日本與歐洲各國，以及傳統盟友美國日益緊密的軍事合作，以應對中國在印太地區勢力崛起所帶來的擔憂。

演習中，法國派出60多名外籍士兵、海軍與兵工隊，與日本陸上自衞隊「水陸兩棲機動團」（ARDB）以及美國海軍合作，在九州霧島演習場進行假想奪島狀況及巷戰。

軍演中可見法國海軍「聖女貞德21」（Jeanne d’Arc，ARC21）戰鬥群的身影。除了與日美澳的聯合軍演外，ARC21也將執行於中國東海的軍事與人道任務，同時監控北韓活動，這也是聯合國制裁北韓發展核武與飛彈行動的一環。

日美法三國以及澳洲共派出數十艘軍艦參與軍演，法國派出ARC21戰鬥群，由兩棲攻擊艦托納爾號（Tonnerre）與巡防艦蘇爾庫夫號（Surcouf）組成。

ARC21任務也釋放政治訊息，演習地點選在有主權爭議的東海釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）附近。日本拓殖大學世界研究所所長川上高司（Takashi Kawakami）對法媒表示：「ARC21演習是對中國在該地區日益咄咄逼人行為的威懾。」

日本防衞大臣岸信夫（Nobuo Kishi）日前強調，「法國是夥伴，與日本共享印太區域自由開放的願景」。

法國海軍參謀長范迪亞上將（Pierre Vandier）去年11月就表示，「ARC21的行動帶有對中國的訊息」，特別強調「自由航行的重要性以及對國際法的尊重，我們在這點上與盟友組成聯合陣線，也就是日本、美國、澳洲與印度」。

由於法國在印太地區擁有領土，並長期部署8,000名兵力。法國總統馬克龍2018年訪問澳洲時曾宣佈「印太新軸心」，提出「奠基在法律規範與對抗各種形式霸權的整體穩定戰略」。在抵達日本之前，ARC21戰鬥群先參與了美、澳、印、日於孟加拉灣的「拉佩魯茲」（La Perouse）聯合軍演。

接着托納爾號沿台灣南方海域抵達日本，蘇爾庫夫號則往北行經台灣海峽。ARC21任務指揮官特蘭查特（Arnaud Tranchant）表示，「航行時中國與台灣各在兩側，我們根據國際法規定的航線，從中行駛而過」。

歐洲在印太地區的活動將越來越頻繁，ARC21的日本聯合軍演後，德國驅逐艦黑森號（Hessen）今年也將抵達日本。德國政府去年表示，希望加強在印太地區的行動，並首次參與日本和德國外長和防長的「2+2」會談。接着日本也將迎接英國航空母艦戰鬥群，同行的還有一艘荷蘭軍艦。

東京上智大學國際關係學教授宮下明聰（Akitoshi Miyashita）分析，「為了回應中國最近崛起的勢力以及在南海的挑釁舉動，歐洲國家在這區的活動會越來越頻繁」。

目前印太地區的「四方安全對話」（Quad）集結美日澳印，可視為「亞洲北約」，意欲對抗中國，而其他國家在印太地區日益擴增的軍事部署可能會促成Quad以非官方的形式擴大。

中央社

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天下圍中日本自衞隊法國軍隊聯合演習航空母艦兩棲攻擊艦水陸兩棲機動團
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