昨天（16日）是內地發動無產階級文化大革命的55周年，中共中央政治局當年通過《五一六通知》，是文革開始的標誌。多個左派團體如北京紅博會、實踐共產主義網、烏有之鄉、毛澤東思想旗幟網、毛澤東研究院、主人公網、北京紅歌會等，曾事先揚言於昨天下午在京城舉行紀念活動，不過據指最終在官方施壓下被迫取消。

《星島日報》報道，上述左派團體早前揚言於昨日下午1時半，在北京的紅塔禮堂或官園禮堂舉行「紀念無產階級文化大革命55周年」，然而相關負責人其後受訪時表示，「線下活動取消了，不方便搞，人也不齊，今晚會搞個騰訊的線上會議」；至於是否因官方施壓而取消，對方稱「無所謂」。

1966年5月16日，中共中央政治局擴大會議通過了《中國共產黨中央委員會通知》，史稱《五一六通知》，掀開十年文革序幕。根據北京早前推出的新版《中國共產黨簡史》，仍維持中共於1981年通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，指文革「是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂，留下了極其慘痛的教訓。」

另外，本月14日是文革核心人物江青自殺死亡30周年，有左派人士近日曾舉行「李進黨史地位座談會」以紀念江青，中共已故領導人毛澤東和江青的女兒李訥疑似參加。網上流傳的照片顯示，左派人士以餐敘方式舉行相關座談會，當中一名身穿紅衣的老婦，疑似是江青女兒李訥。

江青是毛澤東妻子，又名李進。文革期間，她在毛澤東的默許下開始活躍於中國政治舞台，與姚文元、王洪文、張春橋合稱「四人幫」；文革後，她被指為「四人幫」之首，以「反革命罪」判刑死緩，後改為無期徒刑，保外就醫期間於1991年5月14日自殺身亡。

《星島日報》／Twitter

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