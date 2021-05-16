台灣疫情持續加劇，昨日再新增206宗新冠肺炎本地病例，以及一宗境外輸入案例，本地個案連續四日單日確診創新高。不過，在這次新增的本地確診中，有個案的發病時間竟遠比被視為這波疫情源頭之一的華航機師確診日期還要早，意味着台灣社區或早在華航群組爆發前已有隱形傳播鏈出現。

隨着台灣疫情漸見嚴重，新加坡及澳門日前要求自台入境人士須接受21日檢疫期。本港昨宣佈由今日零時零分起，收緊自台入境人士的檢疫要求，乘客須於登機時出示預定起飛時間前72小時內的病毒核酸檢測陰性結果證明，以及在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。

台抵港人士須檢疫21日

本港昨又稱，未完成接種疫苗人士須在檢疫酒店強檢21日，其間接受四次檢測；已完成接種疫苗人士須於指定檢疫酒店強制檢疫14日，其間接受三次檢測，其後七日自行監察，以及於抵港第16日和第19日接受強檢。在相關要求下，非香港居民將不會獲准入境。

台灣中央流行疫情指揮中心昨公佈的新增206宗病例中，患者年紀最小的未滿5歲，最年長則逾80歲，累計全台本地確診個案已攀升至550宗。這次新增的本地確診個案仍然是以台北及新北為重災區，兩地分別新增了89宗及97宗，彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、桃園市、基隆市及台中市亦有確診個案，顯示疫情有向中南部蔓延的趨勢。

據指揮中心指揮官陳時中昨指，這次新增的本地確診個案中，有個案的發病日期為4月6日，並有48宗個案源頭不明。他表示，因確診數字太多，疫調上相對困難，「大部份（個案）都還沒查完全」。據悉，該名4月6日發病的個案患者並非萬華區居民，僅4月30日和5月10日曾到萬華區，加上前日確診的萬華賣提子婦人4月23日已發病，兩者均與華航群組中首名機師的確診日期4月20日相近，甚至更早。

據台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院長黃立民分析，這或意味着萬華群組與華航群組並非互相傳染，而是平行存在，可以肯定台灣有多條隱形傳播鏈，估計早在3月就有人將病毒傳染到社區。他認為台灣之前病例沒快速增加，只是因為社區的病毒量少，其後逐漸消失，但如持續有病毒輸入特定區域，「累積到一定的量，就會在一下子爆開來」。

台北病床緊張 籲輕症者留家

因應疫情升溫，疫情指揮中心授權各地方政府發佈確診個案的公共場所活動史。不過台北市長柯文哲認為，現在確診人數已經有幾百人，傳統的疫調方式不會有效，同時呼籲對病毒檢測呈陽性的當事人，主動聯絡過去三天曾接觸過的有關人士，阻斷傳染鏈。

台灣醫療資源日益緊張，據台灣衞福部副部長石崇良指，目前全台負壓隔離病房有658張，昨日只剩297張空床，其中台北區較緊張，只剩下51張空床。疫情指揮中心亦呼籲輕症確診者先留在家中不要離開，等候當局通知。

台灣蘋果新聞網/中央社