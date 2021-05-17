台灣疫情大爆發，兩日就出現了近400宗本土確診，引發食物及防疫物資搶購潮。台灣目前正進行國中會考，台中昨（16日）出現的本土確診病例，感染源不明，足迹卻與上百名應考國中生重叠，引起家長及學生恐慌。

引起事件的是阿里區一名68歲男子，於月13日因出現發燒、咳嗽、嘔吐、全身倦怠等症狀而到診所就醫，但病況加劇，15日再到一家醫院看診，隨後確診。衞生局根據該男自述發病日起算前7天足迹，主要涉及北屯區福隆宮、大里區塗城路上永和豆漿、成功二路上圓通自助餐等多處地點，緊急匡列直接接觸者4人居家隔離、26人自主健康管理。

台灣《蘋果新聞網》指，令人在意的是，他5月10日上午8點曾到福隆宮找朋友聊天，而台中市立東山高中國中部三年級上百名師生，剛巧在上午7點30分在同樣地點舉辦會考祈福法會。雖然校方強調，祈福法會在宮廟，與該名感染者所在的宮廟辦公區分屬不同棟建築物，但仍引發考生與家長恐慌，昨晚（16日）甚至有與東山國中同考場的他校考生家長抗議，擔心孩子染疫。

據知，台中市教育局昨（16日）晚緊急聯絡舉辦今年國中會考的台中一中試務委員會，請他們點算跟東山國中考生同考場的學校與學生人數，希望掌控狀況因應。此外，有東山國中考生家長打爆教育局與學校電話，擔憂他們傳染給弟妹。

對此，教育局已經決定今天清晨上班、上課前，除了請清潔大隊前往校園進行環境消毒外，也將於7點半召開會議，討論針對同考場的會考生、以及東山高中國三生家中弟妹，是否改採網上教學，以防萬一。

教育局長楊振昇宣佈，東山高雄國中部三年級665名師生（學生640、老師25名）今天（17日）起改採視訊教學兩周，並落實在家自主健康管理，一有症狀立即就醫並回報校方進行採檢。楊振昇說。目前該校尚無學生出現症狀就醫。

台灣《蘋果新聞網》

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