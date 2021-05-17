台灣本土確診數字連日激增，連鎖餐廳和大型百貨公司都主動採取防疫措施，其中麥當勞和肯德基今日起禁止顧客在雙北地區分店堂食，甚至有餐廳宣佈暫時停業，基隆的兩個夜巿亦自行停業6至7日；而台灣各大百貨公司都縮短營業時間，但有業界人士擔心，專櫃人員上班時可能要集中在同一個入口，或會導致感染的風險，成為防疫缺口。

連鎖快餐店麥當勞宣佈，今日上午10時半起，位於台北市、新北市的麥當勞餐廳，暫停餐廳堂食服務及暫停開放洗手間，但外賣服務則維持正常，同時會繼續採取實聯制，顧客進入餐廳前，要掃描QR code登記和量度體溫。

另一快餐店龍頭肯德基亦有相同措施，即日起雙北地區60間門市暫停開放內用，外賣、汽機車點餐車道服務則維持正常營運。而員工都會戴防疫面罩、口罩、手套並備有零錢盤，減少接觸，顧客進入餐廳亦要掃瞄QR code填寫聯絡資料。

其他餐飲業如星巴克、「本地薑」鬍鬚張魯肉飯同樣暫停雙北地區門市堂食，本土連鎖炸雞店頂呱呱更是宣佈全台灣門市都暫停內用。位於台北的Fresh & Aged美福乾式熟成牛排則從今日至5月31日暫停營業，預計6月1日視疫情再決定是否重開。同集團的美福食集、愛 . 熟成21牛肉麵進行實聯制登記入座。

除餐飲業外，台灣民眾最愛的夜巿都要暫停，在台北東北面的基隆，每逢假日人潮爆多的愛四路夜市已宣佈自行停業7日，並且進行環境消毒，預計在5月24日下午恢復營業。基隆市政府今日也宣佈，緊鄰愛四路夜市的廟口夜市從今天下午6點起停業6日，到5月23日下午恢復營業。

另外，台北101購物中心今天也宣佈，即日起營業時間縮短為中午12時至晚上8時，同時啟動員工分組分流上班，以有效進行疫情管控。

遠東百貨亦表示，全台11店及遠企購物中心自今起至28日，營業時間都調整為中午12時至晚上8時，同時也是台灣首個實施二次實聯百貨，除全面實施入館「實聯制」登記，在餐飲、專櫃、超市等還必須實施再度的登記。

SOGO百貨決定明日（18日）起調整營業時間，新的營業時為早上11時30分至晚上8時30分，而超市的營業時間則為9時至8時30分。公司亦啟動入店實聯制、入場人數總量管制等。另全台SOGO百貨分店也啟動員工分流上班機制，分為兩組輪流上班，也會向有需要的員工提供「防疫照顧假」。

其他環球購物中心、京站時尚廣場、比漾廣場早前亦決定縮短營業時間。

但在新光三越設櫃廠商代表L小姐向台灣《蘋果新聞網》投訴，百貨公司的專櫃員工需要趕在開門營業前，在同一規定出入口、搭少數幾部電梯上班，如果不幸出現確診案例，憂心恐造成群聚感染，成為防疫缺口。她為百貨公司在這段時間應該要主動停業，或只開放超市民生必需品樓層，將百貨人員被感染的危險降到最低。

台灣《蘋果新聞網》

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