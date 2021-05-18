深圳市政府今日（18日）宣佈，擬錄用4名港籍公務員，是深圳首次招錄港澳公務員，深圳市政府辦公室表示，此舉具破冰意味。

深圳去年12月首次設選拔港澳公務員職位，共設有5個職位定向港澳選拔，涉及行政、金融、城市規劃、涉外人員管理、醫療監管等方面，吸引了446名港澳籍人士報名，平均80多人爭一個職位。

按深圳當局公告的選拔結果，賴宇輝為擬錄用4名港籍公務員之一。他在深港兩地均有工作經歷，此次考取深圳金融監管局一個職位。他表示：「不少香港公司員工都在主動學習普通話、主動了解內地文化，希望能更快融入內地市場。如今，港澳青年擁有了在內地體制內發展機遇，有更好機會重新思考和認識國家的發展，更好服務內地高質量發展。」

另一名擬獲錄用的港籍青年黃科毅，於內地大學畢業，他報考福田區福保街道一個崗位。他說，深圳定向港澳招錄公務員，為有志留在大灣區發展的港澳青年提供了更大發展空間。

深圳市政府辦公室指出，深圳招錄港澳籍公務員，是以粵港澳大灣區建設為綱，以深圳先行示範區建設為總牽引、總要求，以深圳綜合改革試點為關鍵抓手，推出的一項重磅創新舉措。

深圳大學中國經濟特區研究中心主任陶一桃認為，此次定向港澳選拔公務員，意味深圳作為先行示範區，已經開始了由政策開放走向制度創新。

《南方都市報》／澎湃新聞網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）