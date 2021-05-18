台灣一名軍人在Facebook群組投訴軍方伙食出現問題，聲稱「美軍人員」獲提供樽裝牛奶，台軍卻要喝奶粉沖泡的牛奶。不過，他無意中透露了美軍「安全合作旅」（SFAB）曾經派員赴台，對陸軍作出指導與建議。

《聯合報》報道，一名台軍今年4月在FB群組「靠北長官」內投訴，指「因美軍入駐業務量增加，忙到連午休都沒有」，更埋怨：「明明付一樣的錢，為何美方可以喝瓶裝牛奶，我們阿兵哥就要可憐喝粉泡牛奶？」

報道指，有官兵證實，美軍確曾於該段時間派遣「安全合作旅官兵（SFAB）」到台灣，提供戰備訓練的協助，而這次合作是由台灣陸軍教育訓練暨準則發展指揮部（教準部）與美軍太平洋司令部共同推動。

對於報道，台灣陸軍司令部表示「不予評論」，至於這批在台灣爆發疫情後到達的美軍，會否留到7月漢光演習，軍方亦不願證實。

美軍目前有5個「安全合作旅」，今年4、5月，美軍第五安全合作旅陸續在印尼、菲律賓等地，協助並指導當地陸軍「學習作戰新策略、技巧與程序」。

台灣《聯合報》／三立新聞網

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