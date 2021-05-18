台灣疫情近日轉趨嚴重，考驗着當地的醫療資源。台北振興醫院急症室醫生田知學在FB寫下近日她的工作情況，表示有病人要送到室外、在大太陽下插喉，亦有長期臥床的病人，家人要求醫生停止急救。林口長庚醫院急症室副主任羅祥雲指，沒症狀、沒事、非必要性的民眾都先建議少來急症室。台大醫院院長吳明賢在向院內同事的公開信指，無硝煙戰爭才剛開始。

田知學在FB中，透露目前醫療資源不足的情況。她表示，近日醫院急症室、負壓隔離病房、專責病房都爆滿，而醫院檢測病毒的區域更是人山人海。

急症病醫生：戶外插喉急救

她又透露日前接診一名由看護陪同到醫院的老人，老人長期臥床，更出現出現瀕死前呼吸（air hunger）及高燒，她評估後需要到急症室或感染控制區急救，可是兩個區域都爆滿，而老人已經垂死，可能要插喉，護理師忍不住問，如果要插喉要到甚麼地方。

田知學寫道：「我看着眼前一堆剛掛好號等着採檢的人群，如果在這邊？空氣都會瀰漫着他（病人）的飛沫，萬一他是陽性，大家全部染污，我轉過頭看出門外，也有一堆人不想跟其他群眾群聚，在等待戶外篩檢，外面！只有外面可以插管急救！」

田知學於是致電家屬，詢問是否要急救，老人女兒表示因為父親生病己太久痛苦，所以決定放棄急救，只想要爭取時間好好道別。因此，她為老人家接上氧氣機等急救器材，讓老人能撐到女兒趕來。

對於昨日有記者問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，是否有醫生要在戶外插喉時，陳時中稱「還要再了解」，田知學稱強調：「前兩天其他急診爆到需要在戶外急救病人是真的！」更稱「這個緊急事件，越演越烈，北北（台北、新北）區好多醫院、好多急診（急症）……水深火熱！真的非常需要指揮官進一步的指示與作為！也需要大家一同團結！這時候，更懇切地需要大家一起反過來守護我們第一線醫護！」

林口長庚醫院急症室副主任羅祥雲醫師接受台灣健康網站《HEHO》表示，目前在林口長庚這邊沒有出現「插管不會只剩下在戶外插管」的狀況，其中一個原因是該院情況沒有這麼險峻。目前針對相關病人，都會使用負壓隔離病房，並且使用間接式插管，以影像學的方式進行插管，不會靠病人這麼近，但要控制疫情的當務之急，還是要請大家多多配合，沒症狀、沒事、非必要性的民眾都先建議少來急症室。

台灣急診醫學會秘書長薛承君呼籲，全台的急症室目前都相當忙碌，因為這一輪疫情相當險峻，但醫院是給真正有症狀、需要治療的患者，若民眾只是單純擔憂，若沒有出現相關症狀，建議民眾先不要來醫院，若真的需要篩檢，可以到社區篩檢站進行快速測試，讓醫院資源留給真正需要的病患，這同時也會降低感染風險。

台大醫院：白晝終會到來

台大醫院院長吳明賢向醫院醫護發信指，無硝煙戰爭才剛開始，但深信台灣人民水準，並啟動宿舍供照顧染疫患者的醫護人員住宿。吳明賢在信中提到，從上星期開始，新冠肺炎社區感染肆虐台灣，雙北首當其衝，為了因應此波疫情，院方作出緊急措施，除了收治確診的病患，同時平衡已有的緊急醫療需求，確保院區及同事的安全。

吳明賢強調，自己一定和同事一起對抗此波疫情，「我們只有一個台灣，所有的人都在同一艘船上，必須同舟共濟」，他並深信台灣人民水準，無論「黑夜再長，白晝終會到來」；最後他也提醒已登記施打疫苗的一線同事盡快施打疫苗，並啟動宿舍供照顧患者的醫護人員住宿。

吳明賢呼籲，希望民眾有症狀或症狀嚴重才到急診，輕症患者請到社區採檢站，不要直衝急診否則將造成急診壅塞、耗費過多醫療量能，問題非常嚴重。

醫生：不如外界想像般樂觀

一名拒透露身份的台大醫生表示，吳明賢的信，最重要原因是，院內經篩檢已發現許多新冠肺炎確診患者，且都是於住院前未篩檢，進而引爆院內感染隱憂，現在更有醫護人員因接觸確診患者被居家隔離，導致院內人心惶惶。吳明賢一定要發信安撫人心，為員工加油打氣，可見社區及院內等疫情，真的不如外界想的樂觀，甚至是悲觀的，疫情會持續延燒。

台灣《蘋果新聞網》／台灣《HEHO》

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