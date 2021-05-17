中國國家航天局上周六（15日）公佈探測火星的「天問一號」着陸器，成功搭載中國首輛火星車「祝融號」降落。不過，央視隨後播出介紹天問一號降落的動畫短片，因許多鏡頭與美國太空總署（NASA）10年前的短片十分相似，在網上掀起「高仿」爭論。有資深動畫製作人分析，天問一號的短片「無抄襲但有明顯參考」，令製作時間縮減兩成。

天問一號任務成功，使中國成為繼美國、蘇聯後，全球第三個派出探測器登陸火星的國家，如以成功操控探測器計，則是美國後的第二個國家。

中國航天探測取得上述驕人成就，內地網民普遍顯得興奮，內媒也不斷推出相關的航天新聞，央視日前播出一條長約2分17秒的動畫，詳細解釋天問一號降落火星的過程。

但動畫播出後，有不少網民於外國的社交平台發文質疑，與美國太空總署（NASA）2011年的火星探測器「好奇號」的短片，兩者在畫面構圖、分鏡、時間點和剪接，有很多地方很相似。

更有網民將兩片最相似的畫面剪輯並放，例如探測器分離滑行階段、高速進入火星大氣、近鏡展示探測器降落前減速等，雖然兩部探測器的外觀有些不同，但整體畫面構成則很相似。對比短片及照片在網絡迅速傳開，引發大批網民討論，質疑動畫涉及抄襲。

台灣資深動畫製作人小馬（化名）看過相關動畫的原片後表示，天問一號的短片「不能說是抄襲NASA的動畫，但明顯是參考了對方很多細節」。

他解釋，外界不能從NASA的動畫片直接取得製作必需的模型（Model），必須自己重新製作，而且天問一號的動畫質感也明顯較優勝，「兩片時間相差10年，電腦技術已有明顯進步。」

小馬指出，從天問一號進入火星大氣層的角度、登陸姿態、燈光、特效、時間點等分析，明顯參考了NASA的短片，令前期製作的時間可因此大減至少半個月，否則「前期要先搜集很多航天資料和數據，了解正確進入大氣層的姿態、角度等」，現在照搬NASA短片的分鏡，可直接把時間「花在製作動畫Model上」。

他估計，即使NASA的短片減省了許多前期製作工夫，但天問一號的短片長約2分鐘，仍要至少兩個月才能完成。

《蘋果》記者／Twitter／Facebook

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