中澳關係交惡，中國先後對澳洲的葡萄酒、煤炭、紅酒、牛肉、大麥等商品實施貿易限制，本月6日更宣佈無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下一切活動。有報道指，中國的制裁措施不僅未能令澳洲屈服，該國盛產的鐵礦砂價格不跌反升，較去年大漲五成。反而，中國視為戰略物資武器的稀土，自今年3月已跌超過兩成。

自由亞洲電台報道，近2個月，全球鐵礦砂價格受中澳兩國關係緊張影響，加上產量減少，價格持續攀高，反映中國企圖以貿易制裁澳洲逼迫就範的做法「遭遇滑鐵盧」。

報道指，根據中國專業機構資訊，2020年鐵礦砂行情約在每噸700元人民幣（下同，約840港元）以上至800多元（約960港元），但目前卻已突破1,200元大關（約1,439港元），漲幅高達五成。

由於鋼鐵業是中國重要的原料工業之一，建築、汽車、家電、機械、造船等都依賴鋼鐵業供應原料。而鐵礦砂價格大漲導致鋼品價格攀升，連帶擠壓上述行業的營運者承受壓力。

澳洲悉尼科技大學中國研究教授馮崇義表示，日本、歐美等已開發國家的經濟活動逐漸恢復，對鐵礦砂的需求增加，但另一個鐵礦砂生產大國巴西卻尚未完全恢復生產，導致鐵礦砂價格上漲。

另一方面，被中國作為反制歐美、日本等西方陣營工具的稀土及相關製品的價格，近2個月卻大幅滑落。以其中一種應用最廣的稀土產品氧化釹為例，3月以來，中國市場報價從最高的每噸近70萬元（約84萬港元），跌到50多萬元（約60萬港元）。

馮崇義解釋，中國稀土蘊藏量雖然豐富，但只要運用稀土要脅他國時，他國就會選擇從其他國家進口。而稀土生產成本高，澳洲等國就不去刻意生產稀土，但因中國利用稀土對付西方國家後，讓澳洲順勢填補中國釋出的空間。

他認為，已開發國家因此找到了取代中國的稀土貨源，中國利用稀土反制西方才是「搬起石頭砸自己的腳」。

根據報道，中國雖壟斷全球稀土生產，但卻沒有定價能力。中國工信部長肖亞慶3月1日曾公開表示，中國的稀土沒賣出「稀」的價格，卻賣出了「土」的價格。

自由亞洲電台

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