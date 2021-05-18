中美關係未見好轉。有報道指，兩國在台海、南海的角力，無人機將扮演重要角色。美國近日在日本部署MQ-4C海神無人偵察機，被指是用來監視中國。中國則被指正加大力度研發「自殺式無人機」反制美軍。

日本產經新聞日前報道，美國海軍決定在日本青森縣三澤市美軍三澤基地，部署兩架MQ-4C海神無人偵察機，其中一架已在上周六（15日）抵達。

日本防衞省表示，MQ-4C是改良自美國空軍等單位所使用的無人機RQ-4全球鷹偵察機，主要目的用在監控海洋，此次是首度進駐日本本土。

對於美軍暫時部署MQ-4C到日本，防衞省指，在周邊國家頻繁進行海洋活動之際，對強化海洋監控能力及日本安全保障來說都有好處。

北京大學海洋研究院南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）主任胡波向《南華早報》表示，美軍機在中國周邊的活動已不僅僅是收集情報，明顯是施加政治壓力及軍事脅迫，中國基於安全必須作出反應。

前解放軍指導員宋忠平則指，為應付美軍無人機，中國不僅要使用光學、電子對抗手段，甚至可能在美機過於靠近中國沿岸時予以攔截。

美國政治與外交刊物《國家利益》雜誌周日（16日），刊出美國安全事務作者佩克（Michael Peck）的文章，指從解放軍採購的無人機觀察，中國似乎正在發展「自殺式無人機」（Suicide Drone），而外界一般稱此類具攻擊能力的智能無人機為「遊盪炸彈」或「巡飛彈」（loitering munition）。

文章指，解放軍採購網站上反映正尋求兩款具上述特點的無人機；而中國供應商也有能力提供合符要求的裝備。

例如2018年，中國航天公開的CH-901，據指它時速150公里，射程15公里，續航能力兩小時。另一款較大型的是WS-43，射程60公里，續航能力30分鐘。

佩克指出，中國要發展「巡飛彈」是要彌補傳統導彈不能滯空的限制，並且認為此類裝備可反制美軍MQ-9收割者（Reaper）和MQ-1掠奪者（Predator）無人機。

內媒《環球時報》引述不具名軍事專家指，可提前發射的「巡飛彈」能防止敵人發現發射地點，價格也較武裝偵察無人機便宜，戰術彈性更高。

MQ-4C海神無人偵察機發展自RQ-4全球鷹無人機，但專用於海上偵察。據RQ-4製造商格魯曼的資料，它能在6萬英呎高空飛行，偵查半徑超過340英里，而MQ-4C海神偵察機則可探測、跟蹤、分類和識別海上船隻，並在空中停留超過24小時。

「巡飛彈」則是能在特定區域巡航一定時間，尋找及精確攻擊特定目標的智能型無人機彈藥。

美國之音／《環球時報》／聯合新聞網

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