台灣疫情持續嚴峻，確診人數激增，昨（17日）新增335宗確診病例，創史上新高，分別是333宗本土，及2宗境外輸入。高雄更出現院內感染危機，市民人心惶惶。至於已被升級至三級警戒區的台北、新北，一名外賣員的4名家人確診後，他回報公司暫停派送，但在過去3日，外賣員已跑遍新北市樹林區。

這名外賣員自稱，自己的4名家人已經確診，估計是5月9日在板橋區一間餐廳聚餐，慶祝母親節時被感染，他在9、10日兩天都有與確診者接觸，擔心自己也會受感染，即時到醫院進行病毒檢測，亦回報外賣平台暫停工作，可是，他在10日至12日已連跑三日樹林地區，擔心會因此增加社區感染人數。

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院一名60歲行政人員確診，已送入隔離病房，該名病人今個月8日曾到過出現多宗確診的台北市萬華區，當日搭高鐵返回高雄，隨後出現喉嚨痛症狀，但擔任醫院行政人員的他仍持續到院上班，昨（17日）再因喉嚨痛到醫院就醫，確診感染。

高雄市長陳其邁即下令清空醫院，市衞生局緊急啟動專案，要求醫院內全院94人，包括55名醫護人員、39名病人、以及43名過去10日進出過醫院的病人家屬或其他人漏夜進行檢測並需要隔離。

行政院長蘇貞昌今天上午呼籲，確診者、接觸過確診者，別緊張，請先待在家中等待公衛人員通知，保持鎮定、遵從指示。

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台灣《蘋果新聞網》昨日（17日）深夜直擊多名院內人員在鐵門邊等待轉移，畫面猶如坐監。有人神情凝重地講電話，疑似在聯絡親友。也有1名護理師等候隔離前，還與兩位衞生局人員協調病患轉院事宜。

確診人數仍然不斷增加，台灣前衞生署署長楊志良3個月前曾「精準預測」疫情走向，如今再度推測確診人數的高峯及趨緩日期，對於近日3位數字，他樂觀預言疫情緩和時間，「不會超過一天500（確診），個人的看法是21日以後，就會慢慢減少，為甚麼？因為我們台灣的人太棒了，但是因為現在沒有疫苗，沒有普遍施打疫苗，所以這個疫情會一直延續到，台灣能夠大量的得到疫苗接種，才有可能緩解。」

不過，中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，其實目前指揮中心每日所公佈的個案數，僅代表每日的採檢進度，並不代表病毒在社區中真實的傳播速度。

台灣《蘋果新聞網》

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