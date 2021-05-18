自從內地Tesla（內地稱特斯拉）女車主指汽車煞車失靈向Tesla維權及索償，Tesla在內地的一舉一動都引起關注。繼5月7日廣東韶關發生Tesla汽車高速追撞貨車，致Tesla司機身亡後，浙江昨日（17日）再有Tesla的汽車撞倒兩名執勤的交通警，更導致其中1名警察傷重不治。

根據網民發佈的事發後片段顯示，一輛黑色的Tesla電動車停在一處架空路段，在電動車的後側，一名被撞的交通警躺着，當時仍有知覺，另一名警員則躺在電動車前方約7、8米處，畫面所見他已一動也不動。涉事的Tesla車頭凹陷，相信是Tesla的車主則在路邊打電話，又不斷來回走動。

警方昨日通報案情，指事發於昨日下午約5時，地點是浙江台州路橋螺洋街道104西復線的架空路段，兩名警員在處理交通事故時被Tesla撞倒。事發後第二日，台州警方再發通報，指在事故中被撞倒的交通警陳錫永經搶救無效殉職，另一名受傷的交通警則已脫離生命危險，Tesla司機因涉嫌交通肇事罪已被警方刑事拘留。

Tesla昨日於微博回應事件時表示，公司會全力配合相關部門的調查工作，並且對被撞的交警表示誠摯慰問。又指在事故調查結果公佈前，公司不會再披露信息，以警方鑑定和事故調查結果為準。

新浪微博

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