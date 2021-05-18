台灣新冠肺炎疫情嚴峻，巴士亦開始實施實聯制，長途短途巴士的乘客，都要以不同方式上車，留下聯絡資料。大批民眾留在家中，有本地的影音平台亦免費向民眾提供服務，甚至只要免費登記客戶後，就可免費收看30日。

台灣的國光客運今日（18日）宣佈，即日起全面實施「實聯制」。市區巴士和短程通勤路線，乘客可以持已實名登記的悠遊卡、一卡通、iCash等電子票證快速乘車，長程路線的購票者，登車前可以掃QR Code完成上網登記，或以書面登記留下通訊資料。

國光客運表示，根據之前收集到的1萬份資料分析，近9成旅客（89%）可以於3分鐘以內完成填寫資料，75%旅客可於2分鐘以內完成填寫，30%旅客更能在1分鐘以內完成填寫，呼籲乘客耐心配合。統聯客運同樣宣佈，已從5月16日起，乘客需配合，掃瞄車票背後的條碼，填寫姓名及電話。

台北、新北由今日起至28日，高中職以下全面停課，不少家長請防疫照顧假在家陪同，不只親子居家避疫，地方首長紛紛呼籲，一般民眾「沒事別出門」，全民一起守護台灣。

線上串流影音平台亦大方推出免費看序號，當中包括KKTV、friDay影音、myVideo。不過可免費收看30天的friDay影音指定序號兌換期限只限今（18）日。

台灣《蘋果新聞網》

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