兩岸疫情最新數字：大陸昨（17日）新增22宗確診個案，其中4宗為本地感染個案，全部來自遼寧，其餘18宗則為境外輸入病例，分別為陝西6宗，上海4宗，四川2宗，黑龍江1宗，浙江1宗，福建1宗，山東1宗，湖南1宗，廣東1宗。大陸累計確診病例90,894宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診2,017宗，死亡個案12宗。

雞架美食登熱搜榜

遼寧接連出現本土個案，日前瀋陽一名61歲劉姓男子染疫，當局公佈其確診前的行蹤。消息指，劉男除曾經自駕旅遊、唱卡拉OK等娛樂消遣，劉姓男子平均每天兩次到食肆，品嚐瀋陽市內各種知名美食，包括雞架、燉肉、抻面等，更令「雞架」登上微博的熱搜榜。內地網民批評這名染疫男子：「劉大爺確實很會吃，這一圈吃的多是地道老字號！」「為啥瀋陽確診人員軌迹裏必有雞架？」

昨日又當局通報，劉男的83歲老母親，在隨其前往營口市鮁魚圈區旅遊返瀋陽後也被確診，兩人均未接種疫苗。

隱形傳播長達3星期

對於遼寧出現本土疫情，華中科技大學同濟醫學院教授魏晟表示，經過排查發現，最早的病例感染時間很可能在4月中旬，發現「零號病人」就要看所謂流行病學調查「流調」，找到最早的病人。目前證據尚不能排除由物傳人的途徑，但人傳人的可能性高於物傳人。現階段進行人員調查，找到最早的病例，人傳人還是大家尋找的方向。

魏晟又指，從流行病學調查結果來看，病例有明確從營口來的病例的接觸史。另外，營口病例的發病時間早於其他地區。從整個疾病傳播鏈條來看，疫情源頭很可能是從遼寧營口開始。

專家估計，營口的感染者的最早感染時間發生在4月中旬至4月底間。病毒的傳播已經隱秘傳播兩、三個星期，橫跨五一假期。

安徽篤灰者獎$3,600

安徽省六安巿前日再新增2宗本土確診個案，當地市疫防辦表示，安徽六安市出現疫情，暴露部份醫療機構發熱患者管理不規範，落實首診負責制不嚴格等問題。另外提出一系防疫統措，其中包括加強監管，並實行有獎舉報。通告指，各級生健康、市場監督等部門要加強對各級各類醫療機構和藥房監管，從嚴查處違規診療行為。通告提出，要充分發揮社會各界力量在疫情防控中的監督作用，積極對各級各類醫療機構和藥品零售機構嚴重違規行為進行舉報。舉報線索經查證屬實的，由縣區給予不低於3,000元人民幣（約3,600港元）現金獎勵。

國家衞建委／觀察者網／《北京日報》

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