由阿里巴巴創辦人馬雲、聯想創辦人柳傳志等九名企業家和著名學者創辦的「湖畔大學」，位於杭州西湖浴鵠灣校址被鏟走校名，根據網傳的影片顯示，本來刻在巨石上的「湖畔大學」四個金色大字被工作人員用電動磨盤慢慢抹去。校方昨回應指，改名是為了避免誤解，現更名為「浙江湖畔創業研學中心」。

網上前日傳出一段短片，一名工作人員利用電動磨盤，把湖畔大學校一塊長達十多米的大石頭上的「湖畔大學」四個大字抹去，一時引來馬雲是否仍被當局「追殺」的揣測。校方昨回應內媒指，「湖畔大學」自創立之初，已是在民政部門註冊的民辦非單位，不屬於學歷教育序列，為避免令人誤解，故現更名為「浙江湖畔創業研學中心」，簡稱「湖畔創研中心」。

「湖畔大學」的官方微博名稱昨日亦已改為「湖畔創研中心」，自我簡介為「發現並訓練具有企業家精神的創業者」，官方微信號也在昨日把名字改為「湖畔Hupan」，翻查該微信的資料，2018年11月6日，該公眾號把名稱改為「湖畔大學」，此前則一直沿用2016年11月3日改的名字「湖畔大學三板斧」。

北京施壓 未重啟招生

英國《金融時報》上月初已報道，湖畔大學因受到北京當局施壓，新學期已經停止招生。當時報道質疑，大學招生受阻，凸顯當局對馬雲的施壓已經從事業方面，延伸至馬雲在社會上推動活動產生的影響力。內媒指，目前湖畔的招生停留在前年的開學，今年則未表態重啟招生。

湖畔大學創辦於2015年3月，首任校長由馬雲擔任。在2018年為新校園奠基時，馬雲曾經說過，希望將湖畔大學建設成一所哈佛、耶魯級別的商學院，還說「湖畔大學要辦300年，希望在未來30年培養不超過3,000名企業家，堅守底線，完善社會，推動進步」。不過，由於大學的取錄率僅有約4%，被指奉行精英主義，亦曾被比喻為明朝的東林書院，是個以馬雲為核心的利益圈子。據知，湖畔大學的入學門檻非常高，需要有三年的創業經驗、30名以上的員工、納稅三年、每年擁有3,000萬元（約3,620萬港元）的營業額，還需要有三名保薦人。曾經被披露的湖畔大學入學名單上，也有不少是已成名人士，例如車和家創辦人李想、水滴籌創辦人沈鵬，也有知名的網紅、歌手，例如有開辦音樂學校的歌手胡彥斌，他們都曾被外界稱為「馬雲信徒」。

新浪微博/界面新聞