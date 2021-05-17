台灣疫情持續擴大，昨日（17日）新增335宗確診個案，當中有333宗是本土病例，3天已累計超過719人染疫。面對疫情，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌將於今日（18日）早上，前往疫情指揮中心視察，預計會後安排對外談話。

疫情持續擴大，中通社昨日引述在台求學的大陸學生Allen表示，近日一直儲備日常物資，附近超市貨品幾乎被搶購一空。他表示，有陸生已預定機票及預約做核酸檢測，準備隨時離開台灣。

高雄市鳳山區仁惠婦幼醫院昨晚傳出有員工疑似確診，醫院外停放2輛防疫遊覽車，還有穿着隔離衣的工作人員，依序把院內人員送上車，另外也有大批警力正在管制。衛生局長黃志中證實此事，指染疫的是該院一名男行政人員，昨天中午確診，由於其活動範圍比較廣泛，經評估後，高雄市長陳其邁下令即時清空醫院。

雖然中央流行疫情指揮中心陳時中曾強調，台灣目前沒考慮建立方艙醫院，但新北市因染疫個案連日暴增，新北市政府工務局近日密集勘查「方艙醫院」地點，位於蘆洲區的空中大學曾被徵詢。空中大學表示，確曾接過市府查詢，將配合政府防疫工作。工務局則指，初步選項已排除空大，因距離住宅區太近，目前有多個選址都在評估中，尚未定案，至於建置時程，須配合中央以及新北衞生局評估。

綜合報道

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