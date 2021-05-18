台灣興達電廠1號機昨天下午又故障，導致大停電，台電以水力發電填補電量缺口，但大甲溪電廠因缺水2個月，目前已停止發電，日月潭即使水情不佳，仍全力支援，10機組火力全開，每小時發電量達250萬瓩。惟因水位驟降，當日傍晚6時許，不僅有漁民無法出去捕魚，甚至有2艘遊艇擱淺，及至8時，水位已降至731.27米，破低水位警戒735米。被困潭中的漁民直至今天凌晨才得以返航，「今天不敢去捕魚了，怕又被隔離在潭中央」。

水里地區居民黃先生表示，昨晚7點多突然聽到台電廣播：「請大家注意，上游水壩要開始放水……請大家趕快離開河床，以免發生危險……」他便感到很奇怪，明明是缺水期，水資源十分珍貴，怎麼還要放水？到水里溪邊一看，發現滾滾濁水奔馳而去，不是不缺電，為何放水發電？立即拍影片上傳Facebook群組。

網民看到影片後痛斥，水情嚴峻，還把大量的水放掉！有人憂心說：「原本缺電，現在緊急放水發電，過沒幾天就換停水了，照這樣看來，很快就會沒電又沒水。」

有日月潭漁民表示，昨天傍晚6時許他回到伊達邵漁民碼頭，發現水位退了很多，不僅很多船屋都擱淺了，伊達邵遊艇碼頭也觸岸，他的漁筏根本無法出航；晚一點時就彷彿摩西分紅海，土亭仔半島與大竹湖進水口露出陸地。而比他還早出去捕魚的朋友，昨天深夜根本回不去，查詢日月潭水位得知，昨晚8時至12時日月潭水位僅731.27米，較預估的20天提前跌破低水位警戒735米，朋友遲至今天凌晨才回到家。

台《蘋果新聞網》記者查詢昨天霧社、日月潭水庫有效蓄水量共3,812萬噸，今天兩個水庫有效蓄水量為3,592萬噸，整整少了約220萬噸。若是豐水期，這樣的水量靠上游取水3、4天就回來了，但現在是枯水期，就至少要20天才能貯存回來。

對此，台電承認昨傍晚時因太陽能減少供電，便改由水力發電，未料遇上興達電廠又故障，10部機組遂緊急放水發電救援。由於日月潭下池大觀、明潭的蓄水已滿載，不得已先預放逾30萬噸的水繼續發電，強調「每天都要放流約60萬噸的水供下游灌溉，昨晚提早放，今天就少放一點」，而這只是帳面上減少水量，水都貯存在下池。

被問到今天是否仍要放水發電？台電表示會，又指今天台塑麥寮電廠加入發電，情況會好點，應不會出現昨晚那種情況。

台灣《蘋果新聞網》

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