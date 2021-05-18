疫情影響令全球旅遊業幾陷停頓逾1年，但有調查顯示，台灣連續第三年獲選為旅居海外者最愛地方，以生活成本、定居難易度、整體生活品質等標準來看，是59個國家或地區之首。同一調查中，大陸排第22，香港排第46。墨西哥、哥斯達黎加則分別位居第2和第3名。

擁有約400萬成員的旅居人士網站InterNations，訪問12,420人後發表報告，指台灣繼續成為旅居人士最愛的地方。96%受訪者回答滿意台灣的醫護品質，比全球整體滿意度71%更高；而台灣的就業保障和經濟狀況，較其他地區更讓旅居人士滿意。

其他排名方面，馬來西亞名列第4，新西蘭與澳洲分居第6和第7名、越南第10、新加坡第13、泰國第14、中國第22、美國第34、香港第46、韓國第47，日本則排名第54。

今年旅居人士特別注重健康議題。InterNations也評估了COVID-19在旅居人士生活中扮演的角色，但疫情相關評估不影響整體排名。全球有45%的受訪者回覆，疫情或多或少影響了他們在海外的日子或出國計劃。

中央社

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