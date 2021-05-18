華為疑再有人事變動，內媒報道，免去余承東的華為雲CEO職位，但他仍為消費者BG CEO及新增的智能汽車解決方案BU CEO，預料余承東會主導華為汽車業務，有行內人士分析，華為是要以汽車業務為火車頭，拓展公司的終端業務。

內媒《第一財經》報道，華為的內部文件指，經總裁批准，免去余承東的華為雲CEO職位，由張平安接替。余承東，王軍為智能汽車解決方案BU總裁。

報道又指，此次調整在華為內部人士看來是高層在業務層面上管理分工達成一致：余承東主導華為汽車業務，而雲業務則由華為輪值董事長徐直軍領導的團隊進行業務推進。

余承東去年7月曾現身比亞迪旗艦車型發佈會，在上月20日，余承東作為華為的代表，親自在華為旗艦店內主持一場有關華為賣車的會議。當時余承東曾表示，賣車可彌補手機業務利潤下滑。

內部人士指出，余承東統管汽車業務同時身兼消費者BG CEO，意味下一步消費者BG的汽車業務將與汽車BU業務整合。在業內人士看來，以汽車業務為火車頭，這是華為當下對售賣手機業務的拓展，也是「自救」。

受美國禁令影響，華為自研晶片的製造以及第三方晶片及元器件的採購受阻，華為的消費者業務目前已陷入巨大困境。

今年以來，華為對雲業務進行了多次調整。最近一次調整發生在4月9日，華為輪值董事長徐直軍被任命華為雲董事長，華為消費者BG CEO余承東被任命為華為雲CEO，同時Cloud BU新增兩個副主任，彭中陽和陶景文分別負責企業業務和流程IT。

而汽車BU的調整則發生在去年11月25日，華為在心聲社區發佈《關於智能汽車部件業務管理的決議》，其中提出將智能汽車解決方案BU的業務管轄關係從ICT業務管理委員會，調整到消費者業務管理委員會，並任命汪濤為消費者業務管理委員會成員。

《第一財經》

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