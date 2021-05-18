今年5月16日是中共文革史上政治局文件《五一六通知》55周年日。有毛左派團體事先表明，將在當日舉行相關紀念活動，最終卻疑因官方壓力，而臨時取消。有學者分析，官方在操控「文革」和「反文革」派，利用兩派鬥爭，削弱其實力，從而鞏固自身權力。

中國文史學者李剛向自由亞洲電台表示，官方不希望毛左在眾目睽睽之下紀念文革，以避免外界誤認為中國正在進入「第二次文革」。李剛說：「左派組織的紀念文化大革命的活動被叫停，從各種迹象來看，很可能是中共當局所為。最近這些年，當局一直試圖為文化大革命翻案，試圖重新定性文革。（但）這一次叫停了左派的紀念文革活動，是不是表明當局改弦更張，不再試圖為文革翻案了嗎？我認為不是。」

李剛又稱，中共最高領導層近10年無論是言論還是行動，除了與過去30年對文革的敍述有明顯不同外，「實際上在複制文革時候的那些做法。領導層就是在走文革的老路，走回頭路，開歷史的倒車」。

李剛續指，左派中分為體制內和體制外的左派，還有傳統左派和新左派，以及官方認可和遭官方排斥的形形色色的左派。官方對「為我所用」的左派大開方便之門，反之則會禁止。

經歷過文革的媒體人唐先生也稱，中共高層「一陣左、一陣右」讓外界捉摸不定，其實是控制政權的殺手鐧，藉機讓各派內鬥以削弱實力，同時還讓老百姓自覺動輒得咎而噤若寒蟬。

55年前的5月16日，在毛澤東控制下的中共中央政治局通過《五一六通知》，標誌着文化大革命全面爆發。上周，北京紅博會、實踐共產主義網、烏有之鄉、毛澤東思想旗幟網、毛澤東研究院、主人公網、北京紅歌會等多個左派網和團體發預告，稱將在5月16日下午1時30分，在北京的紅塔禮堂或官園禮堂舉行「紀念無產階級文化大革命55周年」活動，並邀請境外媒體記者參加。

據稱，組織活動的聯絡人之一張X，15日被公安告知「取消活動」。次日，相關活動負責人對《星島日報》表示：「線下活動取消了，不方便搞，人也不齊，今晚（16日）會搞個騰訊的線上（網上）會議。」被問及是否官方施壓而取消？他稱「無所謂」。

另外，上周五（14日）是毛澤東妻子江青死亡30周年日。網上流傳的一張圖片顯示，在名為「李進黨史地位座談會」的餐會上，疑似江青女兒李訥亦在場。

自由亞洲電台

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