台灣在短短五日內兩度大規模停電。疫情爆發兼天氣持續炎熱導致用電急升，繼上周四（13日）全台近400萬戶停電後，包括基隆、台中、台北、高雄等地部份區域昨晚8時起執行緊急分區輪流供電，其中第一輪限電停50分鐘，約66萬戶受影響，其間全台發生40宗受困升降機個案。總統蔡英文就再次停電向民眾道歉；國民黨批評事件凸顯民進黨政府能源政策的失當與無能。

全台400萬戶受影響

台電高雄興達電廠日前因人為操作失誤，造成四個機組跳機導致全台400萬戶停電。昨日興達電廠其中一個燃煤機組再度因為故障跳掣，雖然下午已重新啟動，但整體發電量仍不足，故此晚上8時50分起開始執行緊急分區輪流供電，第一輪停50分鐘有66萬戶受影響，提醒民眾勿搭升降機。台電解釋，昨用電需求持續攀升，且因水情不佳水力發電無法發揮，為維持電力供需平衡，供電系統要在晚間啟動自動保護設備動作。台電昨晚9時40分恢復正常供電，是否進行第二輪限電則需視電力供需平衡而定。

蔡英文昨晚在社交網站稱，對部份地區臨時暫停供電感到非常抱歉，強調台電必須徹查兩次停電的原因並公佈報告，以及電力調度的狀況。國民黨則炮轟蔡政府「掩蓋缺電的事實一再說謊」，5.13大停電後行政部門還「宣稱台灣不缺電」，僅四天後全台又再次大停電，顯示政府信用破產：「蔡英文難道還要再次道歉了事？」台灣蘋果新聞網