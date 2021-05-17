前日是標誌着文革發動的「五一六通知」通過55周年，多個左派團體本欲高調舉辦活動紀念文革，不過疑因受到官方壓力被迫取消；不過，據知有左派在上周在江青自殺身亡30年當日，已召開關於她的黨史地位座談會。

今年是中共建黨百周年，也是發動文化大革命55周年。早前有主辦單位在網上高調公開邀請其他人，參加前日於北京舉行的「紀念無產階級文化大革命55周年」活動，並指多個左派團體有份參與。不過，昨日《星島日報》報道，相關負責人表示「線下活動取消了，不方便搞，人也不齊，今晚（前晚）會搞個騰訊的線上會議」。被問是否官方施壓而取消，他稱「無所謂」。本報昨再致電給該名相關負責人，但電話一直沒有人接聽。

傳李訥參加「江青地位座談」

另外，毛澤東妻子、文革推手四人幫之一江青在1991年5月14日自殺身亡，左派在上周五（14日）、江青自殺30周年當日，以「李進（江青原名）黨史地位座談會」為名聚餐，毛澤東和江青的女兒李訥疑亦有參加。

1966年5月16日，中共中央政治局擴大會議通過《五一六通知》，該《通知》提出重新設立隸屬於政治局常委會的「文化革命小組」，號召向黨、政、軍、文等各「資產階級代表人物」猛烈開火，展開十年文革。早前出版的新版《中國共產黨簡史》雖然大幅縮短文革的篇幅，但仍維持中共歷史決議。

Twitter/《星島日報》