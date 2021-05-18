（新增影片、內容）內地微博今日中午廣傳大量短片，指曾是當地知名電子產品集中地的深圳華強北賽格大廈，突然出現離奇強烈晃動，民眾擔心大廈隨時倒塌，慌忙逃走，情況如電影災難片般。有網民形容當時「超級恐怖」，深圳市應急管理局稱，當時未有發生地震，正調查大樓搖晃的原因。

當地媒體記者下午2時40分到達現場，指賽格大廈於下午1時左右發生晃動，目前大廈已經封閉，內部人員已全部撤離，外來人士也被禁止進入，各出入口（包括停車場）已有保安員或物業人員值守。據悉，深圳消防已接警並出警，公安部門也已介入，詳細情況及原因有待查明。

有網民指，事發時「相當大風」，但卻不致令建築物出現搖晃。有商店負責人在網上稱：「讓大家都回家了，今天不辦公不發貨！」亦有人在網上聲稱逃跑時，連拖鞋也甩掉；有人花16分鐘從50樓跑到一樓逃命。

另有網民質疑大廈是否出現結構問題，「晃動太明顯就說明有很大的問題，看來是需要做一次全面的樓體大檢查了，解決後顧之憂」，「深圳地基條件較好且少有地震，為追求速度，施工質量不好的該露餡了」。

深圳市應急管理局官方微博消息，下午1時50分左右接報賽格大廈出現搖晃，但經查看並分析全市各地震監測台站數據，發現今日深圳市未發生地震。深圳氣象局則表示，今日沿海、高地陣風達6至7級，相當於每小時41至62公里。

賽格大廈是位於深圳福田區華強北的一座摩天大廈，由深圳市賽格集團有限公司直接投資興建。大樓高71層，總高度355.8米，實高292米，建築面積16.43萬平方米，現為深圳第五高樓，亦是目前世界最高的鋼管混凝土架構大廈。

新浪微博

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