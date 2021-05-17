中國火星探測器登陸火星引起關注，不過，官方上傳的一條「天問一號」着陸過程模擬動畫，卻被揭懷疑盜用NASA（美國國家航空航天局）2011年發佈的「好奇號」（Curiosity）火星探測任務動畫片段。

分鏡及展示着陸器角度相同

中國國家航天局日前宣佈，搭載祝融號火星車的天問一號着陸器於本月15日降落火星，着陸地點位於火星北半球的烏托邦平原。不過，有關的模擬動畫影片，卻被網民發現，與NASA早於10年發佈的登陸火星動畫有多處幾乎一模一樣。翻查微博，官媒《人民日報》於15日早上發佈有關影片，片長2分16秒，影片標題為「動畫模擬天問一號着陸過程」。不過該影片的動畫的分鏡，以及展示着陸器的角度，都與Youtube上NASA轄下噴射推進實驗室（JPL）頻道一段影片中，「好奇號」着陸片段相同。兩條動畫短片，只有火星地表地形，以及着陸器外形部份略有不同。

台灣資深動畫製作人小馬（化名）看過兩條動畫原片後指，天問一號的短片「不能說是抄襲，但明顯是參考了對方很多細節」。他指，因電腦技術進步，天問一號動畫的質感，較10年前NASA的動畫優勝。但天問一號進入火星大氣層的角度、登陸姿態、燈光、特效等，則明顯是參考NASA短片。他指，這樣使前期製作時間大減起碼半個月。否則「前期要先搜集很多航天資料和數據，了解正確進入大氣層的姿態和角度等」。

《蘋果》記者/微博